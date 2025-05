O, kako raznih ERP-ova ima…

Ako nešto u vašem poslovanju ne štima, te gubite kontrolu nad tokovima novca, robe i informacija, nabavka novog ili zamena postojećeg softvera često se nameće kao logičan izbor. ERP se često navodi kao rešenje za vaše probleme, ali ponekad to rešenje postane još veći problem. Da li će biti rešenje ili problem zavisi od izbora softvera, tima za implementaciju, kao i ljudi u vašoj organizaciji koji će taj proces izneti na svojim leđima.

ERP (Enterprise Resource Planning) je skraćenica koja označava klasu poslovnih softvera za sveobuhvatno upravljanje resursima u okviru preduzeća. DMS (Document Management System) su softveri koji se koriste za digitalizaciju i čuvanje dokumentacije, CRM (Customer Relationship Management) služe za upravljanje marketingom, prodajom i podrškom, BI (Business Intelligence) su rešenja za poslovno izveštavanje, a BPM (Business Process Management) ima za cilj orkestraciju svih aplikacija u okviru kompanije… ERP je od svega navedenog – pomalo, a možda je najbolje uporediti ga s dobrom domaćicom koja vodi računa o kućnom budžetu, ukućanima i domaćinstvu. U ovom tekstu upoznaćete se sa ERP rešenjima koja se najviše nude na našim prostorima.

Svetski igrači

Globalna ERP rešenja su osmišljena za multinacionalne kompanije. Nekada se implementiraju od početka, te su prilagođena specifičnostima kompanije, a nekada se u podružnici iskopira model matične kompanije i vrše se samo manje izmene prototipa. One podržavaju više jezika, valuta, poreskih i drugih propisa važnih za poslovanje unutar neke države. Za prevode i lokalizaciju su uglavnom zaduženi partneri, te od njih često zavisi kvalitet softvera kao i uspešnost implementacije u nekoj državi ili regionu. Ovo su visokostandardizovana, skalabilna rešenja, koja se lako integrišu s globalnim DMS, CRM, BI i drugim poslovnim softverima i platformama, a često su otvorena i ka lokalnim. Neka od njih su osmišljena isključivo za rad po vertikalama, npr. u poljoprivredi, proizvodnji, inženjeringu…

Globalna rešenja se gotovo sva nude u vidu pretplate, putem lokalnih partnera i/ili distributera (kompanija koja vam proda licence ne mora i da uvodi ERP). Sve češće se nude na infrastrukturi proizvođača, kao i unutar ekosistema aplikacija i servisa koji mogu da vam pomognu da još više unapredite svoje poslovanje.

Kada se kaže ERP, često se misli na SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing), što je vodeći svetski ERP provajder, osnovan u Nemačkoj davne 1972. godine, a do danas ima desetine hiljada uspešnih implementacija u različitim delatnostima. Ako biste danas hteli da kupite ovaj ERP, verovatno bi to bio SAP S/4 HANA – sistem najnovije generacije koji radi na novoj, specijalno osmišljenoj, skalabilnoj IT infrastrukturi u oblaku, uključuje alate veštačke inteligencije, lako se integriše s digitalnim asistentima i drugim informacionim sistemima. Na ovim prostorima su prisutni još i SAP EEC – legacy rešenje koje u najvećoj meri radi na infrastrukturi korisnika, kao i SAP Business One, ERP rešenje namenjeno malim biznisima i SAP Business ByDesign, namenjen kompanijama srednje veličine.

Od globalnih igrača, najviše su zastupljeni SAP, Microsoft Dynamics, Oracle Net Cloud i Net Suite ERP

SAP je prepoznat kao standard za ERP rešenja, a njegovom implementacijom kompanija često želi da je percipiraju kao dobro organizovanu, što joj posledično diže vrednost. Odlikuju ga centralizovano upravljanje podacima, skalabilnost, specifična rešenja za različite industrije, a u novijim verzijama i značajno prisustvo alata za automatizaciju i veštačku inteligenciju. Ovo je veliko, strogo strukturirano, korporativno rešenje. Nije tajna da SAP ima veliki broj neuspešnih implementacija. On je velika investicija. Uvođenje često traje dugo, traži veliku posvećenost, te su i veći rizici od promašaja. Imajte u vidu: SAP nije za svakoga, a ipak najveće svetske kompanije koriste SAP!

U Microsoft ekosistemu

Kompanija Microsoft, kao jedan od najvećih svetskih igrača, nudi i sopstvena ERP rešenja koja su deo Dynamics 365 familije proizvoda. To su: Dynamics 365 Finance – softver u oblaku za upravljanje finansijama, budžetiranjem i izveštavanjem uz pomoć AI alata, naslednik rešenja MS Dynamics AX; Dynamics 365 Supply Chain Management – softver u oblaku namenjen optimizaciji nabavke, logistike i zaliha; Dynamics 365 Business Central – ERP namenjen malim i srednjim preduzećima, naslednik MSDynamics Nav-a, koji funkcionalno objedinjava: finansije, računovodstvo, prodaju, nabavku, proizvodnju, usluge…

Lako se integriše sa e-commerce Shopify platformom; Dynamics 365 Commerce – rešenje za maloprodaju i e-commerce, podržava B2B i B2C prodaju, akcije, programe lojalnosti, upravljanje kupcima i zalihama; Dynamics 365 Human Resources – rešenje za upravljanje ljudskim resursima i obračun plata, integrisano sa LinkedIn društvenom mrežom, a omogućava selekciju, raspoređivanje, upravljanje i usavršavanje radnika; Dynamics 365 Project Operations: sveobuhvatno rešenje za upravljanje projektima, optimizaciju upotrebe resursa, praćenje vremena i troškova.

Microsoft Dynamics 365 rešenja se nude kao SaaS (Software as a Service), što znači da su prvenstveno namenjena za rad u oblaku, mada neka od njih mogu biti instalirana i na lokalnoj infrastrukturi. Prednost ovog pristupa je skalabilnost i manje angažovanje zaposlenih oko administracije sistema. Microsoft Dynamics 365 rešenja rade na više jezika i lokalizovana su za većinu država.

Njihova najveća prednost je prirodna integracija sa aplikacijama i servisima iz Microsoft ekosistema, kao i alatom veštačke inteligencije Microsoft Copilot. Pored toga što se lako povezuju sa Office aplikacijama (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), kao i alatima za komunikaciju (Outlook, Teams), Microsoft Dynamics 365 rešenja su direktno povezana sa servisom i platformom za poslovnu inteligenciju Power BI. U praksi ovo znači da npr. u okviru Business Central ERP-a korisnici mogu lako da dodaju i gledaju Power BI izveštaje kao neodvojivi deo informacionog sistema. Njihovu efikasnost dopunjuju servis za automatizaciju procesa – Power Automate, za izradu aplikacija – Power Apps, kao i servis upotrebu digitalnih asistenata – Copilot Studio i mnogi drugi korisni alati.

Od globalnih igrača, pored onih o kojima je već bilo reči, značajno su zastupljena rešenja kompanije

Oracle, prvenstveno Oracle Net Cloud (sveobuhvatno ERP rešenje za velika preduzeća) i Net Suite ERP (za mala i srednja preduzeća). U ponudi je još puno, uglavnom open source ERP rešenja kojima se nećemo detaljno baviti.

Domać(insk)i ERP

Domaća ERP rešenja grubo možemo podeliti na lokalna i regionalna. Lokalna su, u najvećoj meri, prilagođena srpskom tržištu, dok ova druga rade i u regionu, uglavnom na prostorima bivše Jugoslavije. Pošto smo svi nekada bili jedna država, knjigovodstveni principi i zakonski propisi su slični, te nema prepreka da nešto što radi u Srbiji radi i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori…

Kada je reč o regionalnim ERP softverima, na našim prostorima najzastupljenije je slovenačko rešenje Pantheon kompanije Datalab. Najveći regionalni igrač je novosadska kompanija M&I Systems. Slede AB Soft, ASW inženjering i Europos. UPIS ERP srpske kompanije IIB takođe radi u Srbiji, regionu i nekoliko

afričkih država

Domaća rešenja su puno fleksibilnija. U većini slučajeva softver implementira onaj ko ga je proizveo. Proizvođači su spremniji da izađu u susret specifičnostima kupaca, a pošto su sami razvili softver, mogu da izmene sve aspekte njegovog funkcionisanja. Korisnički interfejs je na našem jeziku (bez obzira na to što su svetska rešenja prevedena, prevodi nisu uvek savršeni), a nije naodmet pomenuti da domaći ERP najčešće manje košta.

Kada je reč o regionalnim ERP softverima, na našim prostorima najzastupljenije je slovenačko rešenje Pantheon, kompanije Datalab, koja je svoje poslovanje zasnovala na široko razgranatoj partnerskoj mreži i nudi više povezanih sistema. Najveći regionalni igrač je novosadska kompanija M&I Systems. Počela je isključivo kao implementator sopstvenog MIS ERP-a, a danas se pored njega implementira i SAP. Slede AB Soft, sa velikim brojem referenci u različitim delatnostima, ASW inženjering, čija su rešenja najzastupljenija u sferi maloprodaje i Europos.

UPIS ERP srpske kompanije IIB takođe radi u Srbiji, regionu i nekoliko afričkih država (ćerke-firme regionalnog lidera, kompanije Nelt), a najveći broj implementacija ima u proizvodnji, poljoprivredi, trgovini… Svakako, treba pomenuti i Calculus, Logik, FIS, Balans (Melany Team), BizniSoft (DP Products), Akord (Ipsylon)… a postoje i brojna uspešna rešenja koje autori ne nazivaju ERP-om, ali imaju značajan broj implementacija, npr. Infosys, Wings, Minimax… Domaći softveri su tema za sebe, a aktuelnosti možete pronaći u istom ovom broju u okviru tabelarnog pregleda ERP rešenja.

Zašto kažeš „rešenja“ a misliš na ERP?

Investicija u ERP sastoji se od kupovine licenci, uspostavljanja IS i podrške. Da bi implementacija bila uspešna, važno je da je vodi iskusan tim konsultanata. Neiskusni timovi mogu da upropaste i najbolji ERP, a iskusni konsultanti i korisnici izvlače maksimum od prosečnog. Živimo u vremenima brzih i intenzivnih tehnoloških promena. ERP rešenja se često inoviraju, te svaka kompanija treba da gradi tim posvećenih ljudi koji će inicirati i sprovoditi te inovacije u praksi. Ako je ERP „domaćica“, ovi ljudi su „domaćini“!

Neiskusni prodavci vole da govore da „ERP snižava troškove i povećava profit“. To nije tačno. U procesu implementacije troškovi često mogu da nadmaše planirane, a profit ne pravi ERP, već kompanija. ERP nije sveti gral, ali je jako dobar alat koji pomaže kompaniji da raste i razvija se

Uspostavljanje ERP rešenja sastoji se iz nekoliko faza. Nakon početnog upoznavanja i definisanja timova implementatora, ključnih korisnika klijenta i menadžera projekta, počinje implementacija. Prvi korak je snimanje stanja. Kroz intervju s korisnicima, konsultanti treba da saznaju kako se odvijaju pojedini procesi u kompaniji (kako trenutno rade), upoznaju ih sa optimalnim (kako radi ERP) ili prikupljaju informacije od korisnika o željenom stanju (ono što bi hteli da imaju u ERP-u), te evidentiraju razlike, tj. koje procese je potrebno unaprediti. Zatim sledi parametrizacija ERP-a u skladu s definisanim zahtevima, unos osnovnih evidencija, kreiranje izveštaja…

Ukoliko su obe strane zadovoljne većinom postignutog, preuzimaju se podaci iz starog informacionog sistema i kreće se s obukom ključnih korisnika. Nakon obuke, oni ažuriraju i unose matične podatke: partnere, kontakte, artikle, skladišta, kontni plan itd. Sledi dopuna snimka stanja, da bi se evidentirale sve one stvari koje su preskočene u prvom koraku, a zatim i dodatno podešavanje, kreiranje izveštaja i eventualno, programskih dorada. Nakon finalne simulacije i kreiranja početnog stanja u poslovnim knjigama, obučavaju se preostali korisnici i sistem kreće s radom.

U prvih mesec do dva vidi se da li je implementacija bila uspešna. Manje izmene u sistemu su normalne, jer tek kada se krene s radom, vidi se šta još nedostaje. Ako je izmena puno, to znači da je implementacija loša. Nije smak sveta, ali ovo implicira dodatne troškove za kompaniju. Sistem dalje nastavlja da radi, a periodično se unapređuje. Kompanija može tražiti dodatne obuke, izradu izveštaja, programskih dorada itd. Implementacija nikada stvarno ne prestaje, jer je organizacija živ organizam koji raste i menja se, a informacioni sistem ERP treba da je u tome podržava.

Neiskusni prodavci vole da govore da „ERP snižava troškove i povećava profit“. To nije tačno. U procesu implementacije troškovi često mogu da nadmaše planirane, a što se tiče profita – pa ne pravi ga ERP, već kompanija. ERP pruža informacije o nedostacima u radu i potencijalnim prilikama, prihodima, troškovima, KPI… a ako menadžment to ume da iskoristi i pokrene adekvatne akcije, profit će porasti.

ERP nije sveti gral, ali je jako dobar alat koji pomaže kompaniji da raste i razvija se.

