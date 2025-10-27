Obeležen Svetski dan održivog razvoja uz bogat edukativni program

Muzej nauke i tehnike u Beogradu bio je u nedelju mesto okupljanja svih generacija povodom obeležavanja Svetskog dana održivog razvoja. U okviru ESG Festivala koji je organizovala kompanija Hemofarm, posetioci su uživali u raznovrsnim sadržajima koji su promovisali nauku, zdravlje i održivost.

Program je bio osmišljen tako da inspiriše najmlađe, ali i edukuje odrasle. Dečja predstava „Nešto zeleno“ privukla je veliki broj mališana, dok su vođene ture po Muzeju i naučni eksperimenti za decu dodatno obogatili iskustvo. Poseban segment bio je posvećen važnim temama kao što su doniranje organa i transplantacija, uz stručne razgovore i savete.

Posetioci su imali priliku da obave brzu proveru zdravstvenog stanja i dobiju preporuke za prevenciju, a ulaz u Muzej tokom celog dana bio je besplatan. Atmosfera je bila ispunjena radošću, znatiželjom i zajedničkom željom da se doprinese održivijem društvu.

ESG Festival u organizaciji Hemofarma još jednom je pokazao koliko su edukacija i zajedničke vrednosti ključne za budućnost, a Muzej nauke i tehnike se potvrdio kao mesto gde nauka susreće svakodnevni život na inspirativan način.