Objavio snimak na kom obija bravu, proizvođač ga tužio

Vrata i brave možda ne zvuče kao uzbudljiv sadržaj za društvene mreže, ali Trevor Meknali je pretvorio rasklapanje brava u rudnik klikova. Bivši američki marinac ima više miliona pratilaca i preko dve milijarde pregleda. Sadržaj naravno nije oduševilo proizvođače brava.

Kompanija iz Floride pod nazivom Proven Industries objavila je promotivni video pod naslovom: „STALNO GOVORITE DA NAŠU BRAVU MOŽE LAKO DA SE OTKINE. EVO DOKAZA DA NE MOŽE“. Na snimku čovek u kačketu pokušava da razbije model brave od 130 dolara – čekićem, sekačem i pajserom. Brava uprkos svemu ostaje čitava.

Jedan korisnik Instagram-a je zatim tagovao Meknalija. „Hajde da testiramo ovu bravu sa @mcnallyofficial“. Kompanija Proven je odgovorila da Meknali „voli samo jeftine brave jer su lake i brze za otvaranje“.

Meknali je ipak objavio video s ovim modelom, i brzo je „eksplodirao“. Na snimku sedi, njiše noge i pije sok iz tetrapaka, gleda promotivni snimak Proven-a, zatim ustaje, uzima njihovu bravu – i otvara je za nekoliko sekundi komadićem lima od limenke Liquid Death. U videu ne progovara ni reč. Samo na YouTube-u je pregledan skoro 10 miliona puta.

Vlasnik Provena, Ron Li, ubrzo mu je poslao poruku: „Samo da kažem hvala i da budeš spreman!“ Meknali je to shvatio kao pretnju – naročito kad je otkrio da je Li trostruko osuđivan i da je jednom čak unajmio nekoga da razbije prozor bivšoj ženi.

Kompanija je počela javno da optužuje Meknalija, tvrdeći da „vara publiku“ i da bi neiskusnim korisnicima bilo nemoguće da otvore njihove brave. U komentarima su se pojavile rečenice tipa: „Smešno je koliko liberala poveruje svemu što vidi na mreži, lol“.

Proven je poslao i više prijava kako bi skinuo Meknalijeve snimke sa platformi, a potom je 1. maja podneo tužbu pred saveznim sudom na Floridi – sadržala je osam tačaka, uključujući klevetu, povredu autorskih prava i „lažno oglašavanje“. Sve zbog videa u kome Meknali nije rekao ni reč.

Najapsurdniji deo tužbe? Kompanija je tvrdila da je Meknalijev sok od jabuke deo „zlonamerne orkestracije“. Sudski spisi ponavljaju to iznova i iznova: da „njihanje nogu i ispijanje soka iz kutije“ prenosi „lažni utisak da su brave lake za obijanje“.

Sudija Meri Skriven nije bila impresionirana. Pitala je advokate Proven-a da li su doneli bravu i limenku u sudnicu. Nisu. Odbila je zahtev za privremenu zabranu Meknalijevih videa, navodeći da je korišćenje snimka u svrhu kritike – „transformativno, umetničko i zakonom dozvoljeno“.

Nakon niza loših poteza, Proven je 7. jula povukao tužbu. Zatim je, u retko viđenom potezu, zatražio da se gotovo ceo sudski spis – pa čak i sam zahtev za tajnost – zapečati. Sud još nije odlučio o tome, ali internet već jeste: slučaj Proven vs. McNally postao je školski primer Streisand efekta – kada pokušaj da se nešto cenzuriše samo poveća vidljivost. Ispostavilo se da je najbolja reklama za Meknalija bila – tužba koja je trebalo da ga ućutka.