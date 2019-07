Objavljeni (skoro) svi detalji o Honor 9X telefonu

Honor 9X stiže već tokom naredne nedelje. Istina, ne na sva svetska tržišta, već za početak samo na kinesko. Tradicionalno, Honor par meseci pre evropske i svetske premijere svoje telefone objavljuje na domaćem terenu, pa tako uspevamo da saznamo mnoge detalje zahvaljujući kineskim izdanjima telefona koji se pojave dosta ranije.

Već smo znali da će Honor 9X stići sa novim Kirin 810 čipsetom, koji će biti veliko i značajno unapređenje u odnosu na prethodnika i doneti veoma visok nivo performansi. Telefon će imati i do tri kamere na poleđini, kao i skener otiska prsta sa strane, direktno u tasteru za paljenje ekrana. Znamo da će postojati dva modela, sa do 8 GB RAM-a, do 256 GB skladišnog prostora, kao i microSD slotom koji će prihvatati memorijske kartice kapaciteta do 512 GB.

Očekuje se da će se dve verzije pojaviti pod oznakama Honor 9X i Honor 9X Pro, pri čemu će prvi imati dve (48 + 5 MP), a potonji tri kamere. Takođe, očekuje se da će Honor 9X telefoni imati 6,59-inčne IPS ekrane.

Takođe bi trebalo da telefoni imaju pozamašnu bateriju od 3900 mAh, EMUI 9.0 operativni sistem baziran an Androidu, kao i popriličnu težinu od 206 grama. Dimenzije telefona iznose 163. 1 x 77.2 x 8.8 milimetara.

Kompletni detalji će biti poznati nakon 23. jula, kada će se nova generacija telefona srednje klase pojaviti na kineskom tržištu.

Izvor: GSMArena

Podelite s prijateljima

Tweet