Objavljeno šesto izdanje studije „ICT in Serbia – At a Glance, 2022“

Naslovna studija je jedina publikacija u Srbiji koja se na sveobuhvatan način bavi sektorom informacionih tehnologija u našoj zemlji i pokriva sve najvažnije aspekte poslovanja u tom sektoru, i u tome je njen prvenstveni značaj. Bogatstvo podataka sistematizovanih u sedam poglavlja, te komentari, saveti i predviđanja autora su dragoceni svakom koga zanima srpski IKT, bilo da su to novinari, istraživači, poslovni ljudi, donosioci odluka u državnoj upravi ili investitori. Informacije su sistematski prikupljane i formatirane u logičke celine, na način koji će omogućiti različitim ciljanim publikama da pronađu obilje kvalitetnog materijala.

Ova publikacija može biti vredan priručnik mnogima koji se zanimaju za srpski IKT. Od javne uprave do investitora i kompanija – svako će biti u prilici da pronađe nešto što ga zanima. Studija omogućava dobar pregled situacije u najperspektivnijem sektoru današnjice. Šesto izdanje studije izlazi između dve globalne krize, pa je zanimljivo videti kako se srpski IT snalazi u tim okolnostima i kakve su prognoze za budućnost.

Studiju su predstavili njeni autori Milovan Matijević, direktor kompanije Mineco Computers, koja se već dugi niz godina bavi prikupljanjem i obradom podataka vezanih za IT sektor, kao i Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera. Novo izdanje studije predstavljeno je 6. decembra 2022. u prostorijama Edukativnog centra u Novom Sadu a domaćin ovog događaja je bio Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Šesto izdanje studije “ICT in Serbia – At a Glance, 2022” možete preuzeti ovde.

„Možda najzanimljiviji podatak u publikaciji jeste to da posle dugo vremena vrednost domaćeg tržišta raste i da smo prešli granicu od €100 ulaganja u IT po glavi stanovnika. Iako je to i dalje skromno i čeka nas mnogo posla, činjenica da domaće tržište raste četvrtu godinu za redom u proseku dvocifrenom godišnjom stopom znači da Srbija pokazuje potencijal da u budućnosti uhvati korak sa razvijenijim zemljama i počne da usvaja moderne standarde poslovanja i življenja – uključujući i standarde EU“, rekao je Milan Šolaja.

Studija nema poglavlje sa zaključcima, jer je namera autora da prikažu postojeće stanje i potencijale, a da kroz analizu i komentare ukažu na bitne podatke i trendove.

Šesto izdanje studije “ICT in Serbia – At a Glance, 2022” ne bi bilo moguće bez svesrdne podrške Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), i pomoći dobrih prijatelja iz Privredne komore Srbije, Privredne komore Vojvodine, Novosadskog sajma kao i međunarodne mreže IT klastera 3B ICT Network, gde je Vojvođanski IKT klaster jedan od osnivača. Naravno, Srpski IT osmatrač – SITO je bio i ostao izvor statističkih podataka na koji su se oslanjali u pisanju studije.

Uspeh i pozicija Vojvođanskog IKT klastera počiva na njegovim članicama, IT kompanijama, obrazovnim institucijama – prvenstveno Univerzitetu u Novom Sadu – kao i saradnji sa brojnim partnerima iz biznisa, obrazovanja i javne uprave. Vojvođanski IKT klaster će i dalje pratiti razvoj najzdravijeg sektora domaće privrede, za koji verujemo da ima ogroman potencijal da podrži proces digitalne transformacije naše privrede i društva uopšte.

Sve informacije nalaze se na veb sajtu.

