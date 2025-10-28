Obrazovanje na prvoj liniji: DigiEduHack preispituje učenje u eri digitalnih tehnologija

DigiEduHack, hakaton podržan od Evropske komisije i organizovan u lokalnim habovima u Beogradu, Nišu i Subotici, kao i online, zakazan za 7–9. novembar 2025, nudi jedinstvenu priliku da se obrazovanje ponovo vrati u centar društvene pažnje.

Trendovi u obrazovanju se danas menjaju brže nego ikada. Problemi se gomilaju, a rešenja se ne pronalaze. DigiEduHack stavlja u fokus ove izazove i želi da preispita kako omogućiti kvalitetnije učenje, podstaći kreativnost, pravednost i transparentnost u obrazovnoj zajednici – i to i u formalnom i u neformalnom obrazovanju. S jedne strane, želimo da uključimo obrazovanje kao osnovu društvenog razvoja, s druge, da pokažemo da digitalne tehnologije i AI nisu samo trend, nego moćni alati koji mogu da olakšaju učenje, da ga učine dostupnijim i da pokrenu pozitivne promene.

Takmičari će imati više od 24 sata da razviju rešenja koja pokazuju kako digitalne tehnologije, veštačka inteligencija, programiranje i inovativni alati mogu da unaprede obrazovanje.

Aleksandar Gligorijević, predstavnik koorganizatora Geek Area, kaže: „Štreberi zaslužuju prilike da rešavaju realne probleme, to smo shvatili radeći na prethodnom AI Vibe coding hakatonu. Verujem da problem obrazovanja, koje postaje sve više digitalno, zaslužuje da mu se pristupi sa svih strana, zato i zovemo sve, a pogotovo mlade koji su direktni ’korisnici’ obrazovnog procesa, da nam se priključe u ovom izazovu“.

„Mislimo da ovo nije lokalno pitanje, već nacionalno, i zbog toga sa Nauči me, Inspira Hub-om, ESTIEM-om i internim kapacitetima za onlajn/hibridne događaje pokrivamo celu Srbiju“, dodaje Gligorijević.

Organizatorski tim čine profesionalci iz oblasti obrazovanja i digitalnih tehnologija, mladi rame uz rame sa iskusnima – Geek Area i Nauči me iz Niša, ESTIEM iz Novog Sada i Inspira Hub iz Subotice.

Prijave su otvorene do 2. novembra u 23.59, a takmičenje je namenjeno svima: nastavnicima, studentima, developerima, istraživačima, entuzijastima, bilo uživo ili virtuelno. Više informacija i prijave pronađite na sajtu digieduhack.rs.