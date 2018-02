Obrisane poruke na WhatsApp-u mogu da se vrate

WhatsApp, jedan od najpopularnijih servisa za razmenu poruka na svetu, nedavno je objavila funkciju pod nazivom Delete for everyone. Ova opcija je omogućila korisnicima WhatsApp da obrišu poslatu poruku u roku od sedam minuta od slanja, dajući dovoljno vremena korisnicima da obrišu poruku koja sadrži grešku ili bilo koje druge pogrešne detalje. Iako su mnogi korisnici zbog ove opcije odahnuli, nju je moguće prevariti i pristupiti izbrisanim porukama.

Metoda podrazumeva jednostavno citiranje poruke pre nego što se obriše za svakog učesnika konverzacije u roku od sedam minuta. Međutim, The Next Web je otkrio propust sa ovom metodom, gde se citiranje poruke omogućava prikaz teksta izbrisane poruke na uređaju primaoca, učinivši Delete For Everyone prilično beskorisnim. Najgore od svega je to da se uopšte ne radi o bagu već normalnoj funkciji aplikacije.

Međutim, postoje još dva do tri načina da vidite te poruke. Prva metoda uključuje pristup istoriji obaveštenja na Android-u. Korisnici mogu za to iskoristiti aplikaciju kojom dobijaju pristup celoj listi obaveštenja, kako bi pristupili tekstu unutar izbrisane poruke. Na Androidu je dostupna aplikacija pod imenom Notification History, koju je moguće skinuti sa Google Play Store-a. Možda postoje i druge slične aplikacije, ali The Next Web je koristio ovu. Nakon skidanja i instalacije aplikacije, korisnik bi pretražio izbrisane poruke u istoriji.

Drugi način je da pešački uđete u notification log, gde je moguće pristupiti bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Prvo dugo pritisnite na Home ekran, a onda tapnite na Widgets > Activities > Settings > Notification log. Tu ćete moći da pristupite porukama unutar sistema. “Ono što je u tom slučaju moguće pročitati su prvih sto znakova poruke” zaključuje se na portalu. Najnoviji Android OS, Android Oreo, nema opciju Notification log. Za ovu svrhu možete koristiti aplikaciju Unnotification. Pomoću ove aplikacije možete vratiti obaveštenja i pregledati poruke. Na Android uređaju, widget-om može dati pristup Notification log-u takođe. Ovo se može učiniti za svaku poruku koja je dostavljena na vaš uređaj.

