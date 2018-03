Očekuje se da iPhone X naslednik ima povoljniju cenu

Već se neko vreme govori o tome da se očekuje da Apple na jesen predstavi tri nova iPhone modela – prvi koji se tumači kao direktni naslednik iPhone-a X, drugi sa 6,5-inčnim displejom koji je za sada poznat kao iPhone X Plus, i treći, nešto povoljniji model, sa 6,1-inčnim LCD ekranom osetljivim na dodir.

Analitičari agencije RBC pozabavili su se i cenama novih uređaja, te došli do zaključka da bi najpovoljniji LCD model mogao da košta oko 700 dolara, što bi značilo da će se najbolje prodavati kada je novi Apple trio u pitanju, te biti zaslužan za udeo od 35 do 50% od ukupne prodaje. Očekuje se da će i iPhone X naslednik doći sa nešto povoljnijom cenom, pa analitičari predviđaju da bi mogao da košta 899 dolara, dok će iPhone X Plus biti nešto skuplji – 999 dolara.

Povoljnija cena LCD modela trebalo bi da utiče na smanjenje prosečne prodajne cene, što će se, veruju analitičari, na kraju isplatiti. Stručnjaci ipak napominju da se još uvek radi samo o spekulacijama, budući da nas od novih iPhone modela deli čitavih šest meseci.

Izvor: GSM Arena

Podelite s prijateljima

Tweet