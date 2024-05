Očekuje se rast potražnje, ali i cena AI PC-jeva

Analitičarska kuća Canalys smatra da nas u narednim godinama očekuje veliki rast cena AI PC računara. Oni su naveli da će prihvatanje AI PC računara biti masivno, naročito u korisnički-orijentisanim segmentima, kao što je recimo gaming. Svi glavni proizvođači hardvera utrkuju se da što pre integrišu AI opcije u svoje uređaje.

Canalys navodi da će do kraja godine 60 procenata prodatih računara posedovati AI funkcije, ali i da će posle nekoliko godina ponovo doći do rasta ovog tržišta.To se neće desiti samo zato što je AI trenutno najveći trend, već nailazi i trenutak kada je vreme za smenu generacija računara. Podsetimo se da je pre tri i četiri godine, tokom pandemije Korona virusa, bio ogroman skok prodaje računara, koji sada polako postaju zastareli. Pojava novih arhitektura koje donose AI funkcionalnosti, samo su dodatni faktor koji će pomoći korisnicima da se lakše odluče za novi računar.

S obzirom da će biti povećana tražnja, Canalys predviđa da će doći i do porasta cena ovih računara i to do 15 procenata. Kako se na tržištu bude pojavljivalo više AI-zasnovanih računara, smatraju da će rasti i interesovanje korisnika za njih. Zbog toga se očekuje da će do kraja godine biti prodato 267 miliona PC računara, što će prvi put dovesti do rasta globalne prodaje još od 2021. godine.

Izvor: WCCF Tech

Podelite s prijateljima

Tweet