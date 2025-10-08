Od prvog snimka do vizije budućnosti: 15 godina inovacija Samsung Galaxy kamera

Danas je dovoljno izvaditi pametni telefon iz džepa da bismo napravili fotografije i videozapise profesionalnog kvaliteta. U središtu te revolucije nalazi se Galaxy tehnologija kamere, koja već petnaest godina korisnicima omogućuje da svaki trenutak zabeleže na jednostavan i pouzdan način, bez potrebe za klasičnim fotoaparatom.

Samsung Electronics od samog početka prednjači u razvoju mobilnih kamera. Još 2010. godine, prvi Galaxy S uređaj imao je zadnju kameru od 5 megapiksela, a danas, uz Galaxy S25 Ultra, dolazimo do neverovatne kamere ultra visoke rezolucije od 200 megapiksela, širokougaone kamere od 50 megapiksela, kao i niza naprednih Galaxy AI alata za uređivanje snimaka. Kroz godine, Samsung je neprestano pomerao granice i postavljao nove standarde onoga što kamera pametnog telefona može biti.

Uvek korak ispred

U poslednjih 15 godina, Galaxy kamere su postale sinonim za inovaciju i vrhunski kvalitet.

Evoluciju Galaxy kamera možemo podeliti u 6 faza:

1. Faza transformacije

Početkom ere pametnih telefona, kamere su preuzele ključnu ulogu. Samsung Galaxy uređaji predvodili su ovu transformaciju: Galaxy S je doneo autofokus, Galaxy S II LED blic, a Galaxy S III HDR snimanje – funkcije koje su predstavile prve korake prema modernoj mobilnoj fotografiji.

2. Faza poboljšanja kvaliteta

U ovoj fazi fokus je bio na tehničkim iskoracima. Samsung je predstavio Galaxy S4 Zoom, prvi pametni telefon na svetu sa 10x optičkim zumom, broj megapiksela značajno je rastao, a tehnologija optičke stabilizacije slike (OIS) postala je nova prekretnica u smanjenju zamućenja. Galaxy S5 i S6 dodatno su usavršili iskustvo sa poboljšanim HDR načinom rada i bržim automatskim fokusom za kristalno čiste fotografije u svim uslovima.

3. Faza revolucije korisničkog iskustva

Galaxy S7 bio je prvi pametni telefon sa Dual Pixel senzorom, poznatim iz DSLR fotoaparata, čime je brzina fokusiranja i kvaliteta fotografija doživela ogroman napredak. Galaxy Note8 potom je uveo dvostruku zadnju kameru, otvarajući put današnjem trendu višestrukih kamera.

4. Faza sistema sa više kamera

Sa Galaxy S21 Ultra, Samsung je otišao korak dalje – čak četiri zadnje kamere (širokougaona, ultraširokougaona i dve telefoto kamere) donele su fleksibilnost i kreativnu slobodu kakva do tada nije postojala u mobilnoj fotografiji.

5. Faza visoke rezolucije

Nove generacije senzora podigle su granice mogućeg. Galaxy S22 i S23 Ultra doneli su naprednu optičku stabilizaciju, dok je S23 Ultra uveo prvi senzor ultra visoke rezolucije od 200 MP – pomerajući mobilnu fotografiju na nivo koji je bio nezamisliv pre samo nekoliko godina.

6. AI faza – sadašnjost i budućnost

Najnovija faza obeležena je veštačkom inteligencijom. Galaxy AI radi u pozadini, optimizuje specifikacije, poboljšava kvalitet i otvara nove mogućnosti naknadne obrade; bez potrebe za tehničkim znanjem korisnika. Snimanje i uređivanje nikada nisu bili intuitivniji.

Pogled unazad i korak unapred Iz generacije u generaciju, Samsung redefiniše iskustvo mobilne fotografije. Sa 15 godina inovacija iza sebe, misija ostaje ista: i dalje predvoditi u razvoju kamera za pametne telefone i nadmašivati visoka očekivanja korisnika širom sveta.