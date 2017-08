Od Škorpiona do XBox One X-a

Iz projekta Škorpion (prilikom koga su razvijali novu konzolu i dali joj ime Škorpion) razvila se nova konzola pod imenom Xbox One X i Microsoft-ov slogan je da je ovo najmoćnija konzola na svettu. Trenutno u raznim magazinima govore da Microsoft ima “najmoćniju konzolu“, a kompanije poput Sony-ja, Nintenda i drugih proizvođača koji imaju svoje konzole u istoj trci.

Nisu imali dovoljno mašte kad su smišljali ime za konzolu ali dovoljno je moćna tako da možemo to da im oprostimo. Konzola može da podrži 60 fps i 4K u sebi da takođe ima 2.3GHz jezgro koje se sastoji od osam procesora, kompjutersku jedinicu AMD GPU i 12 GB od GDDR5. Plus imate UHD drive i možete da sačuvate 1TB podataka. Xbox One X nije novi sistem ali ima poboljšanja koja nam nisu dostupna na Xbox One, stoga možemo reći da je ovo Xbox One plus.

Na Xbox-u S možete da gledate Blu-ray i igrate igre u HDR-u i 4K, gde je HDR podjednako važan koliko i 4K. Ono što bi pomoglo prodaji Xbox One X je nekoliko ekskluzivnih igara. Sony ovo dobro razume zato ima naslove koje možemo igrati samo na PS4. Ako se već držite Xbox-a, ne mora da znači da ćete propustiti neke od najboljih igara iz velikih franšiza, samo ih nećete igrati u 4K. Iako je Microsoft dosta uložio u svoju tehnologiju nije uopšte spomenuo VR, samo je lansirao Xbox One X. Uprkos interesu medija za Microsoft i da li će ili neće izbaciti VR, ostaje nam da vidimo da li će imati nekakav realni uticaj na gaming industriju. Sony-jev PS4 VR nije napravio veću buku, iako je prodato preko dva miliona VR opreme, to je ipak 2% od ukupne prodaje PS4.

Zanimljivo je to što Phil Spencer, jedan od glavnih direktora koji je radio na Xbox-u, je odlučio da donese još igara sa Xbox One na PC zajedno sa Game Pass. Problem su igre koje se igraju na Xbox 360 pošto mašina nije radila na x86. Game Pass će biti dobrodošla ali pitanje je da li će imati kompatibilne igre sa PC-jem.

Tržište konzola je nezgodno i teško, Sony-ju ide za sada dobro oko 60 miliona dolara zarade. Xbox tek treba da dostigne barem polovinu od te cifre. Kada pogledamo, PS4 je jeftiniji za oko sto dolara ali One X lepo izgleda i ima veliku biblioteku igara. Pa šta će mo Xbox One X za koji ćemo imati priliku da kupimo sedmog novrmbra ili PS4?

