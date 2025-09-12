Odmah isključite ovu postavku na televizoru – evo zašto to preporučuju i stručnjaci
Većina modernih televizora dolazi s unapred uključenom funkcijom motion smoothing (ili „izravnavanja pokreta“), poznatom i kao efekat sapunice („soap opera effect“).
Osim ako ne igrate igre ili gledate sport, motion smoothing narušava iskustvo gledanja
Iako ova postavka može poboljšati izgled sportskih prenosa i video igara, stručnjaci preporučuju da je isključite prilikom gledanja filmova i serija – i evo zašto.
Šta je motion smoothing (efekat sapunice)?
Motion smoothing je proces interpolacije pokreta, koji televizor koristi da bi ubacio dodatne „veštačke“ kadrove između stvarnih, s ciljem da slika izgleda glađe. Time se povećava broj kadrova u sekundi (sa 24 na 60 ili čak 120), pa brze scene deluju oštrije. Problem? Gubi se filmski izgled. Sve počinje da izgleda kao jeftina sapunica ili snimak uživo sa seta – nerealno, previše glatko i „plastično“. Ovo je posebno uočljivo u filmovima i serijama snimanim s namerom da izgledaju kinematografski.
Kada je ova funkcija korisna?
Motion smoothing ima svoje mesto – pre svega kod:
- sportskih prenosa (npr. brze akcije u košarci ili fudbalu)
- video igara, gde se dodatna jasnoća može smatrati prednošću
U svim drugim slučajevima, naročito kada gledate filmove i serije, preporuka je da ovu opciju isključite.
Kako isključiti motion smoothing – vodič po markama TV uređaja
Naziv funkcije zavisi od proizvođača, ali uvek se nalazi u Podešavanjima slike (Picture Settings) i uključuje reč „motion“, „clarity“, „action“ ili slično.
Samsung
- Naziv funkcije: Auto Motion Plus
- Putanja: Settings > Picture > More Picture Settings > Picture Clarity Settings > Auto Motion Plus
LG
- Naziv funkcije: TruMotion
- Putanja: Settings (tri tačke) > Picture Mode Settings > Picture Options > TruMotion
Amazon Fire TV
- Naziv funkcije: Action Smoothing
- Putanja: Display & Sounds > Advanced Settings > Action Smoothing
Google TV
- Obično pod Display & Sound > Picture > Advanced Settings
- Po proizvođaču:
- Sony: Motionflow
- TCL: Action Smoothing
- Hisense: Motion Enhancement i Motion Clearness (isključite oba)
Vizio
- Naziv funkcije: Clear Action
- Putanja: Settings > Picture > Advanced Picture > Clear Action
Roku TV
- Prvo pokrenite neki ulaz ili aplikaciju, pa pritisnite zvezdicu ()* na daljinskom.
- Potražite: Picture Settings > Advanced / Expert Settings > Motion Smoothing
- Kod TCL Roku modela: Action Smoothing
Zaključak: Zašto bi trebalo da isključite motion smoothing
Osim ako ne igrate igre ili gledate sport, motion smoothing narušava iskustvo gledanja. Većina režisera i profesionalaca u industriji se protivi ovoj funkciji jer narušava njihov umetnički izraz. Isključivanjem ove postavke, vaš TV prikazuje sadržaj onako kako je prvobitno zamišljen – s autentičnim filmskim doživljajem.
Ukratko:
- Uključite za sport i igre
- Isključite za filmove, serije i sve ostalo
I da – vaš omiljeni film će izgledati mnogo bolje bez efekta sapunice.
Izvor: Zdnet