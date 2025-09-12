Odmah isključite ovu postavku na televizoru – evo zašto to preporučuju i stručnjaci

Većina modernih televizora dolazi s unapred uključenom funkcijom motion smoothing (ili „izravnavanja pokreta“), poznatom i kao efekat sapunice („soap opera effect“).

Iako ova postavka može poboljšati izgled sportskih prenosa i video igara, stručnjaci preporučuju da je isključite prilikom gledanja filmova i serija – i evo zašto.

Šta je motion smoothing (efekat sapunice)?

Motion smoothing je proces interpolacije pokreta, koji televizor koristi da bi ubacio dodatne „veštačke“ kadrove između stvarnih, s ciljem da slika izgleda glađe. Time se povećava broj kadrova u sekundi (sa 24 na 60 ili čak 120), pa brze scene deluju oštrije. Problem? Gubi se filmski izgled. Sve počinje da izgleda kao jeftina sapunica ili snimak uživo sa seta – nerealno, previše glatko i „plastično“. Ovo je posebno uočljivo u filmovima i serijama snimanim s namerom da izgledaju kinematografski.

Kada je ova funkcija korisna?

Motion smoothing ima svoje mesto – pre svega kod:

sportskih prenosa (npr. brze akcije u košarci ili fudbalu)

video igara, gde se dodatna jasnoća može smatrati prednošću

U svim drugim slučajevima, naročito kada gledate filmove i serije, preporuka je da ovu opciju isključite.

Kako isključiti motion smoothing – vodič po markama TV uređaja

Naziv funkcije zavisi od proizvođača, ali uvek se nalazi u Podešavanjima slike (Picture Settings) i uključuje reč „motion“, „clarity“, „action“ ili slično.

Samsung

Naziv funkcije: Auto Motion Plus

Putanja: Settings > Picture > More Picture Settings > Picture Clarity Settings > Auto Motion Plus

LG

Naziv funkcije: TruMotion

Putanja: Settings (tri tačke) > Picture Mode Settings > Picture Options > TruMotion

Amazon Fire TV

Naziv funkcije: Action Smoothing

Putanja: Display & Sounds > Advanced Settings > Action Smoothing

Google TV

Obično pod Display & Sound > Picture > Advanced Settings

Po proizvođaču: Sony: Motionflow TCL: Action Smoothing Hisense: Motion Enhancement i Motion Clearness (isključite oba)



Vizio

Naziv funkcije: Clear Action

Putanja: Settings > Picture > Advanced Picture > Clear Action

Roku TV

Prvo pokrenite neki ulaz ili aplikaciju, pa pritisnite zvezdicu ()* na daljinskom.

Potražite: Picture Settings > Advanced / Expert Settings > Motion Smoothing

Kod TCL Roku modela: Action Smoothing

Zaključak: Zašto bi trebalo da isključite motion smoothing

Osim ako ne igrate igre ili gledate sport, motion smoothing narušava iskustvo gledanja. Većina režisera i profesionalaca u industriji se protivi ovoj funkciji jer narušava njihov umetnički izraz. Isključivanjem ove postavke, vaš TV prikazuje sadržaj onako kako je prvobitno zamišljen – s autentičnim filmskim doživljajem.

Ukratko:

Uključite za sport i igre

Isključite za filmove, serije i sve ostalo

I da – vaš omiljeni film će izgledati mnogo bolje bez efekta sapunice.



Izvor: Zdnet