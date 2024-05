Održan Canon Inspiration Days

Canon je u saradnji sa kompanijom Lenovo 30. maja organizovao Canon Inspiration Days događaj u Hotelu Sheraton u Novom Sadu, na kome je želeo da inspiriše predstavnike domaćih firmi na neizbežnu digitalnu transformaciju. Canon je uvek bio jedan od vođa tehnološke sfere kojom se bavi, a svi u primarnom fokusu imamo njihove foto aparate, kamkordere i štampače. Iako bi bilo logično da kompanija koja se bavi prodajom razne print opreme ima želju da poveća obim ove aktivnosti, Canon želi da poveća efikasnost rada i da pomogne da se resursi kojima se raspolaže koriste na najbolji mogući način. U eri društva u kojoj je jedna od glavnih tema „karbonski trag“, ovo je veoma poželjna inicijativa, posebno kada treba smanjiti nepotrebnu upotrebu papira.

Na ovoj konferenciji, Canon je predstavio nekoliko rešenja koja treba da asistiraju u svemu tome. Kroz softverske pakete koji kombinuju cloud i lokalne sisteme, korisnici koji ih koriste imaju mogućnost da maksimalno olakšaju baratanje dokumentima, i da se na taj način smanji količina papira koja se svakodnevno upotrebljava u svim kancelarijama. Ogromn broj kompanija na svetskom nivou je zainteresovan za ovakve optimizacije, što pokazuje i statistika da 83% kompanija želi bolji sistem rada i menadžment sa dokumentima, posebno onima koji su i dalje u papirnoj formi. Naravno, za ovaj vid digitalne transformacije je pored softverskih/hardverskih sistema i inicijalne želje menadžmenta kompanije, neophodna i želja zaposlenih u kompaniji da tako nešto u relanosti i koriste. Canon istraživanja su pokazala da je jedan od glavnih razloga (38%) sporije „digitalne transformacije“ nedostatak želje zaposlenih da promene radne navike.

Kako to može da izgleda u praksi na našem terenu, demonstrirali su specijalni gosti ovog Canon događaja – odlična glumačka ekipa iz veoma popularne TV emisije „Državni posao“. Za sve prisutne, napravljen je odličan skeč u kojem se lako mogu videti svi izazovi kompletne „digitalna transformacija“ priče. Nije bilo neophodno previše karikirati situaciju da bi se pokazala poenta, jer smo svi sigurno u više navrati bili svedoci sličnih razgovora. Ono što je na kraju tu poenta, je korist za zaposlenog koji će nešto lakše/brže uraditi, ali tek nakon što prihvati inicijalni proces učenja kako to nešto obaviti.

Da bi se upravo „to nešto“ obavilo na pomenuti način, pomaže softver na kojem radi Canon na globalnom nivou, a domaće IT firme na lokalnom. Jedna od takvih firmi je InfoSpace koja nudi „Therefore“ softverski paket koji integriše kompletno baratanje dokumentima sa kojima se susreću firme u Srbiji. Od HR dokumenata svih vrsta do faktura i računa, ovaj paket integriše sve dokumente u jednu bazu, gde sa prostim korisničkim interfejsom svako može lako naći neophodna dokumenta i po potrebi izvršiti na njima određene akcije. Softver omogućava da različiti korisnici imaju druge nivoe pristupa dokumentima, ali i da isti dokument bude dostupan svima kojima je potrebno, u isto vreme i sa bilo kog mesta. Na raspolaganju je i aplikacija za mobilne telefone, koje se povezuje sa bazom, i preko koje su opet svi dokumenti dostupni za različite akcije. „Therefore“ je fleksibilan što se tiče lokacije skladištenja baze, pa se to po želji korisnika može vršiti na lokalnim serverima ili na cloud sistemima.

Canon i Japicom su pokazali kako se kroz administraciju samih štampača koje firma koristi može uštedeti na upotrebi papira. Canon softver omogućava kreiranje raznih grupa korisnika koje mogu imati različite dozvole za upotrebu štampe. Na primer, određeni korisnici nemaju mogućnost štampe u boji, dok drugi nemaju mogućnost skeniranja i slično. Autorizacija za određene akcije na štampaču se može obavljati direktno preko mobilnog telefona (što je preporučena opcija), ali i preko svih ostalih varijanti koje uključuje specijalne kartice, PIN kodove i ostale stvari. Ovakav vid precizne administracije štampača omogućava lakše praćenje potrošnje print repromaterijala, uz redukciju eventualnih „nesavesnih“ upotreba, što je opet veoma lepo pokazala ekipa iz „Državnog posla“.

Naravno, iza kompletne priče o digitalnoj transformaciji nalazi se hardver koji sve to omogućava. Nemanja Staničić iz kompanije Lenovo ISG, predstavio je novu generaciju Edge servera koji su sposobni da iza kulisa pokreću sav neophodan softver za sve moguće vrste „digitalne transformacije“. Lenovo serveri su već nekoliko godina broj jedan kada je u pitanju pouzdanost i bezbednost, uz obaranje svetskih rekorda kada je u pitanju brzina rada i količina obrađenih podataka. Prisustvo se može videti i u najpopularnijim high-tech sportovima, kao što su Formula 1 i MotoGP, gde primena Edge servera u CFD svrhe daje mogućnostima timovima da steknu određenu prednost na trkačkoj stazi. Lenovo je u ovom periodu napravio najviše „super servera“, koji između ostalog pokreću i razne AI sisteme o kojima se toliko priča u poslednje vreme. Edge serveri koji su ovog puta predstavljeni, pokrivaju sve, od „core“ rešenja za data centre pa do specijalnih verzija koje su namenjene za veoma surove uslove rada, kao što su na primer farme životinja. Ukoliko se pitate čemu bi tu služio neki server, uz sistem kamera i odgovarajući softver, Edge server može pratiti kretanju pojedinačnih grla na farmi, primetiti da se neko od njih ne kreće i upozoriti na to, tim veterinara može utvrditi tada problem sa nekom životinjom, izolovati je i na taj način sprečiti eventualno širenje zaraze. Na drugoj strani, Edge serveri se koriste za SmartCity projekte, a Barselona je jedan od gradova koji koristi upravo ovo Lenovo rešenje. Uz primenu nove generacije nVidia GPU-ova za AI procesiranje, mogućnosti su ogromne. Ostaje samo pitanje na koji način se sve ovo koristi i da li se primenjuje na pravni i legitiman način.

