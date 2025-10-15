Održan drugi po redu “ASUS ProArt 2025 Kreativni Skup”

U kreativnom prostoru (Zoom studio) ispunjenom entuzijazmom i idejama održan je drugi po redu ASUS ProArt Kreativni Skup. Kompanija ASUS i ove godine okupila je profesionalce iz sveta filma, fotografije, ilustracije, 3D animacije, kao i profesore i studente Fakulteta dramskih umetnosti, s ciljem da uživo isprobaju ProArt računare, monitore i komponente, ali i da međusobno razmene iskustva i inspiraciju.

Tokom događaja održana je zvanična ProArt prezentacija i predstavljeno je takmičenje u dve kategorije – najbolji Art (fotografija, ilustracija, poster i sl.) i najbolji kratki video. Za razliku od prošle godine, učesnici sada imaju sedam dana nakon događaja da pripreme svoje radove na temu „ProArt“.

ProArt prezentaciju održao održao je Dušan Srbljak, glavni i odgovorni urednik portala AXE.rs. On je predstavio ceo ProArt portfolio, istakavši monitore kao centralni deo sistema, namenjene profesionalcima koji zahtevaju vrhunsku preciznost i kompatibilnost sa Mac i PC platformama, uz petogodišnju garanciju. Tokom prezentacije je istaknuto da, ukoliko dođe do kvara ASUS monitora u garantnom roku od 3 godine — odnosno 5 godina ukoliko je uređaj registrovan na zvaničnom ASUS veb-sajtu — monitor se ne popravlja, već se zamenjuje potpuno novim uređajem. Ovakva politika garancije predstavlja izuzetnu prednost za krajnje korisnike, jer eliminiše dug proces servisiranja i obezbeđuje maksimalnu pouzdanost, sigurnost i bezbrižno korisničko iskustvo.

Pored monitora, ASUS ProArt linija obuhvata i laptopove, desktop računare, matične ploče, grafičke karte, vodena hlađenja, periferije i kućišta. Srbljak je naglasio da je ASUS, kao globalni inovator u oblasti hardvera, kroz ProArt seriju svoj inženjerski entuzijazam usmerio isključivo ka potrebama kreativaca:

“Primera radi, ProArt PA602 kućište ima najbolje strujanje vazduha u svom cenovnom rangu, zahvaljujući dvema prednjim 200mm ventilatorima i unutrašnjem tunelu za usmeravanje vazdušnih struja, čime se postiže i do 11% bolje performanse grafičke karte u poređenju sa konkurencijom. Na samom kućištu nalazi se i taster za maksimalan rad ventilatora, zaključavanje power dugmeta – idealno ako imate dete ili kućnog ljubimca – kao i točkići radi lakšeg pomeranja u studiju. Detalji idu dotle da kućište ima senzor prašine sa LED indikatorom koji signalizira kada je vreme za čišćenje filtera.”

U ProArt liniji ove godine debitovao je i PA401 model, manja verzija legendarnog PA602 kućišta, koji zadržava sve funkcionalnosti većeg modela i uvodi nekoliko novih, unapređenih rešenja.

“Svaka ProArt komponenta optimizovana je za one koji se bave montažom, kolor korekcijom, 3D modelovanjem i renderovanjem. Ideja je da se profesionalcima omogući alat koji štedi vreme, povećava efikasnost i doprinosi boljem kreativnom iskustvu,” dodao je Srbljak.

Nakon prezentacije, prisutni su imali priliku da testiraju ProArt računare, uključujući i specijalno modifikovanu konfiguraciju potpisanu od strane Nenada Đorđevića – Neša SSMods. Ovaj sistem, u potpunosti baziran na ProArt komponentama i EKWB vodenom hlađenju, dodatno je unapređen prilagođenim dizajnerskim rešenjima i integrisanim displejom za praćenje ključnih parametara rada.

Za one koji preferiraju gotove konfiguracije, kompanija Uspon je pripremila dve ProArt varijante bazirane na PA401 kućištu, sa AMD Ryzen 9000 procesorima i RTX 5070 grafičkim kartama.

Ekipa portala AXE.rs premijerno je prikazala i svoju novu radnu stanicu, zasnovanu na ProArt PA602 Wood Edition kućištu sa detaljima od oraha. Ova impresivna mašina koristi AMD Threadripper procesor, ProArt RTX 5080 grafičku kartu, 128 GB radne memorije i dva Kingston SSD-a pete generacije od po 4 TB, dok je za hlađenje zadužena kompanija Noctua.

Učesnici takmičenja imali su na raspolaganju ProArt računare, profesionalni studio, rasvetu, platna i modela, kako bi u dvosatnom kreativnom izazovu pripremili svoje radove za završnu fazu takmičenja.

Ovogodišnji skup obeležila je dvostruko veća posećenost u odnosu na prethodni, uz izuzetno pozitivnu atmosferu i energiju. Ideje i iskustva razmenjivali su se uživo, a među učesnicima su bili i gosti iz Subotice, Niša, Sarajeva i Podgorice.

