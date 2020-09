Održan skup Digital 2020 Powered by Huawei

Regionalna online konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima DIGITAL 2020 powered by Huawei, održana je danas. Predstavnici kompanije Huawei uzeli su učešće u tri panela.

Na panelu pod nazivom “Technologies of the future: Istine i zablude o primeni 5G tehnologije“ govorio je Radoslav Kedzia, potpredsednik kompanije Huawei Technologies za Centralnu i istočnu Evropu i Nordijsku regiju, istakavši značaj 5G mreže i njena tri ključna benefita: manje kašnjenje pre početka prenosa podataka, veću brzinu prenosa i mogućnost povezivanja mnogo većeg broja uređaja.

“Razvoj globalnog 5G-a u mreži, primeni, ekologiji i iskustvu daleko prevazilazi maštu. 5G pruža ogromnu vrednost kako pojedincima, tako i porodicama i kompanijama. Usko sarađujemo sa našim kupcima i partnerima kako bismo se fokusirali na inovativne (originalne) 5G aplikacije, unapredili 5G ekosistem i ubrzali komercijalni uspeh 5G-a,” – rekao je Kedžia.

Tokom panela Gospodin Kedzia je istakao da mnoge evropske države kasne sa implementacijom 5G mreže i pozvao ih da se uključe kako bi izbegle da umesto dobavljača budu kupci u lancu snabdevanja.

Mads Arnbjoern Rasmussen, CTO/CSO kompanije Huawei u Danskoj učestvovao je na panelu posvećenom trendovima i izazovima sajber bezbednosti. Tom prilikom je naglasio da je pandemija korona virusom pokazala koliko smo zavisni od telekomunikacione infrastrukture i da ona mora funkcionisati kako bi sve države pogođene virusom mogle obavljati svoje delatnosti.

“Operateri srećom imaju već rutinu da drže mrežu bezbednom. Samim tim nije bilo značajnijeg porasta u napadima na mreži tokom pandemije, a napadi kojih je bilo, nisu bili uspešni,” – rekao je Mads Arnbjoern Rasmussen, dodavši da je veoma važno raditi na edukaciji krajnjih korisnika. „U kompaniji Huawei apsolutno se trudimo da i kod naših zaposlenih razvijamo svest da sve što koriste moraju održavati bezbednim. Neophodno je uvek imati na umu i aktivno pratiti da li je softver koji koristimo ažuriran i da li je ažuriran antivirus. Ono na šta posebno skrećemo pažnju je da se ne koriste iste lozinke za sve naloge, bili oni manje ili više važni.“

O pametnim gradovima govorilo se na panelu „Internet of Things for Smart Cities: IOT u službi života u urbanim zajednicama“. Zorica Grba, Delivery Manager kompanije Huawei Technologies, na samom početku svog izlaganja istakla je šta je za Huawei pametni grad. „Mi volimo da kažemo da je pametan grad jedan digitalni organizam u kome IOT predstavlja periferni nervni sistem, zato što je to vrsta komunikacije koja nam pruža pripremanje informacija iz kranjih tačaka u centralnu,“ – rekla je Grba i dodala da je važan zbog toga što grad može da se razvija, a građani mogu da žive kvalitetnije i bolje. Za kompaniju Huawei važna je i strategija za implementaciju pametnih gradova. „Sa ponosom smo se vodili funkcionalnom strategijom, idejom da je Smart City koncept koji zahteva jedan jedinstveni tim“ – naglasila je Grba.

Na otvaranju konferencije DIGITAL 2020 govorili su Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Nj. E. Šan Makleod, ambasadorka Velike Britanije u Srbiji.

