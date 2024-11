Održana konferencija „Zdravo dvadesete” o fizičkom i mentalnom zdravlju mladih

Zdravlje i zdrave životne navike predstavljaju sve veći izazov za mlade, a na tom putu potrebni su im kredibilni saveznici, zaključak je konferencije o fizičkom i mentalnom zdravlju mladih u organizaciji platforme „Zdravo dvadesete” kompanije Galenika. Konferencija je okupila brojne lekare, stručnjake, influensere i predstavnike generacije Z kako bi se kroz panel diskusije sa simboličnim nazivima „Da li je sve lako kad si mlad” i „Ima li ljubavi u klubu” pokrenula važna pitanja o izazovima fizičkog, ali i mentalnog zdravlja u dvadesetim godinama.

Rikardo Vian Markes, Generalni direktor kompanije Galenika

Ključna reč naše platforme je prevencija i u prethodne četiri godine pažljivo smo radili na osmišljavanju i kreiranju sadržaja, a sve s ciljem da dopremo do generacije Z. Na tom putu sarađivali smo sa 12 lekara specijalista koji su doprineli razvoju naše platforme, sa više od 50 pažljivo odabranih influensera i mnoštvom važnih i kredibilnih sagovornika. Današnji događaj predstavlja rekapitulaciju svega onog što smo u prethodnom periodu uradili, a uradili smo puno toga. To potvrđuje i podatak da danas „Zdravo dvadesete” okuplja zajednicu koja broji više od 45.000 ljudi. Ovo je ujedno i jedinstvena prilika da uživo pokrenemo najvažnije teme koje se tiču zdravlja mladih, izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije Galenika.

Učesnice panela „Da li je sve lako kad si mlad” bile su Olga Stevanović, viši menadžer proizvoda u kompaniji Galenika, Marija Miletić, specijalista endokrinologije, i Andrijana Vešović, Zombijana, grafička dizajnerka. Sagovornice su se kroz razgovor bavile najčešćim zdravstvenim problemima mladih, poput zamora, prehlada, gojaznosti, problema sa štitastom žlezdom, ali i preporukama za stvaranje zdravih navika za bolju budućnost.

Mladi su pod velikim pritiskom da uvek budu „najbolja verzija sebe” i, trudeći se da to budu, vrlo često izgube kompas o onome što je najvažnije, a to je njihovo zdravlje. Platforma „Zdravo dvadesete” je tu da ih stalno podseća na važnost očuvanja fizičkog, ali i mentalnog zdravlja. Nacionalno istraživanje koje je platforma sprovela pokazalo je da 53% mladih već vodi računa o tome šta jede, 63% se više kreće ili šeta, a 35% se izjasnilo da u poslednjih godinu dana manje konzumira alkohol. Svi ovi rezultati su vrlo ohrabrujući i ukazuju na to da mladi postaju sve osvešćeniji kada je u pitanju njihovo zdravlje, istakla je Olga Stevanović.

Kako mladi danas shvataju partnerske odnose, koliko ih pogađaju raskidi i da li se to odražava na njihovo mentalno zdravlje, glavne su teme panel diskusije pod nazivom „Ima li ljubavi u klubu”, o kojima su govorile: Tanja Senović, viši menadžer proizvoda u kompaniji Galenika, Mia Popić, doktorka psiholoških nauka, psihoterapeutkinja i direktorka Sinergija centra, kao i Teodora Miljković, digital kontent kreatorka i influenserka. Sagovornice su dale vrlo opsežan uvid u mentalno zdravlje mladih i u to na koji način se oni bore sa lošim raspoloženjem, neprežaljenim ljubavima, raskidima partnerskih, ali i prijateljskih odnosa.

Tanja Senović je tom prilikom istakla kako je u situacijama koje deluju beznadežno važno da osoba prepozna momenat kada da se obrati stručnom licu, psihijatru ili psihologu, dodajući: Ako je odnos sa partnerom ili partnerkom zdrav, neće nas opterećivati i oduzimati nam energiju, već će nas dodatno motivisati da spremamo ispite, ispunjavamo fakultetske obaveze, odnosno da budemo kreativni i inovativni u poslu koji radimo, hobiju i slično. Isto to važi i za odnose na poslu ili na fakultetu.

Konferenciji su prisustvovale brojne zvanice iz stručne javnosti, popularni influenseri, predstavnici generacije Z, predstavnici studentskih organizacija, kao i dosadašnji polaznici prakse „Zdravo dvadesete”, koja je ove godine okupila četvrtu generaciju po redu.

