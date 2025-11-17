Održana XI RSNOG konferencija: Kako sateliti, senzori i AI oblikuju sledeću generaciju mreža za milione korisnika

Jedanaesto izdanje konferencije Grupe mrežnih operatora Srbije – RSNOG, održano 13. novembra 2025. u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, okupilo je 200 stručnjaka iz industrije telekomunikacija i informacionih tehnologija, koji su diskutovali o trendovima i iskustvima u oblasti internet umrežavanja, sajber bezbednosti i veštačke inteligencije.

Konferenciju je otvorilo predstavljanje Strahinje Kustudića iz kompanije Nordeus, koji nas je vodio kroz priču o tome kako je Nordeus, od malog tima sa dva kompjutera, koji je pravio igre u garaži, izgradio globalnu tehnološku infrastrukturu koja danaas podržava više od 300 miliona korisnika širom sveta.

Prof. dr Dejan Vukobratović sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za veštačku inteligenciju, predstavio je projekte koji spajaju mašinsko učenje i veliki broj senzorskih uređaja, kao što su dronovi ili plutajući uređaji za merenje kvaliteta vode.

Katarina Stefanović, inženjerka za optimizaciju bežične pristupne mreže Telekoma Srbija i RIPE Atlas ambasadorka govorila je o usponu satelitskih internet mreža nove generacije, poput Starlinka, putanji njihove integracije sa zemaljskim mobilnim mrežama i nove primene koje integracija ovih tehnologija omogućava.

Gost iz Švedske, Ulrih Viser iz ICANN-a, predstavio je RDAP, novi protokol za pristup podacima o internet domenima. RDAP donosi veću sigurnost, transparentnost i bolju zaštitu privatnosti korisnika, ali i nove mogućnosti kao što je efikasnije pretraživanje baza o registrovanim domenima i njihovim vlasnicima.

Jelena Ćosić iz organizacije RIPE NCC najavila je veliki evropski skup internet zajednice Jugoistočne Evrope, koje će se održati krajem aprila 2026. RIPE SEE 14 dolazi u Beograd posle pauze od jedne decenije.

Aleksa Miljković iz kompanije A1 podelio je iskustva ovog operatora u internom organizovanju i prikupljanju stotina ideja za širu i efikasniju primenu veštačke inteligencije, uz očuvanje privatnosti podataka.

Dragan Ilić iz Palo Alto Networks analizirao je najnovije pretnje DNS sistemu, koji je jedan od stubova interneta, ali koji dnevno prima 295 miliona malicioznih zahteva. Predstavio je i najbolje prakse za efikasnu zaštitu ovog servisa.

Viktor Varga iz Unicom Telekoma predstavio je tehnike za otkrivanje napada pre nego što do njih dođe. Govorio je o mapiranju napadnih površina i modelima veštačke inteligencije koji detektuju sumnjive događaje ili aktivnosti.

Đorđe Hirš iz Yettela govorio je o upotrebi modela veštačke inteligencije za prepoznavanje govora i analizu velike količine zahteva upućenih korisničkom servisu, kako bi se bolje razumeli zahtevi i potrebe korisnika. Đorđe je naglasio da mali modeli veštačke inteligencije, prilagođeni terminologiji, konkretnoj ponudi i poslovnim procesima operatora, često daju mnogo bolje rezultate od opštih velikih jezičkih modela, ali i da postoji dosta prostora za dalja unapređenja na ovom planu.

Dr Jovan Vujasinović iz VF Holdinga govorio je o tome kako mreže povezanih senzora pomažu u praćenju potrošnje energije i podsticanju energetske efikasnosti. Istakao je kako veštačka inteligencija postaje ključni deo modernih energetskih sistema jer omogućava analizu velikih količina podataka, prepoznavanje obrazaca i donošenje odluka koje optimizuju proizvodnju, potrošnju i distribuciju energije.

Slobodan Marković iz UNDP analizirao najnovije trendove u oblasti sajber bezbednosti sa Markom Elazarom iz Nova Defense. Elazar je naglasio da najveći tehnološki iskorak trenutno – uspon veštačke inteligencije – dočekujemo kao pojedinci, a ne kao zajednica i da jedino u zajedničkom frontu šireg ekosistema, kombinujući znanja i resurse, možemo da se efikasnije suočimo sa bezbednosnim rizicima koje donosi veštačka inteligencija.

Na ovo se dobro nadovezao Stevan Vučić iz kompanije UN1QUELY, koji je predstavio najčešće propuste koje njegov tim primećuje u mrežama velikih poslovnih i industrijskih sistema širom sveta.

Sašo Dimitrijoski, predsednik borda Makedonskog Telekoma, dao je lični osvrt na stanje tržišta telekomunikacija u regionu. Istako je da svi operatori u regionu imaju važnu uslugu u digitalnim transformacijama svojih zemalja, ali da i sami prolaze transformacije potrebne za primenu novih tehnologija kao što su 5G ili AI. Istakao je takođe važnost fokusa na korisničko iskustvo. Neka mesta, poput grada Skoplja, postala su potpuno pokrivena optičkom mrežom, ali će prelazak na optiku svuda potrajati još godinama i ne smemo izgubiti iz vida te korisnike i obezbediti im kvalitet koji zaslužuju postojećim tehnologijma.

Dejan Dramićanin iz kompanije Bitgear predstavio je čitav niz primena senzorskih mreža i uređaja koji se od početka do kraja izrađuju u Srbiji. Jedna od predstavljenih primena bio je projekat sa Telekomom Srbija koji je potpuno rešio problem neovlašćenog pristupa šahtovima i podzemnoj infrastrukturi ove kompanije.

Gost iz Slovenije, Jan Žorž, svetski stručnjak za IPv6 protokol, predstavio je najbolje tehničke i organizacione prakse koje operatori mogu primeniti kako bi obezbedili racionalnu upotrebu IPv6 adresa i optimizovali korisničko iskustvo za svoje korisnike.

Na kraju konferencije je, za sve onlajn i učesnike uživo, realizovan i tradicionalni nagradni kviz. RSNOG konferencija je organizovana uz pokroviteljstvo fondacije RNIDS, kompanija Unicom Telecom i SOX. Podršku su pružili i sponzori: Pulsec powered by Telekom Srbija, Yettel, A1, Palo Alto Networks, RIPE NCC i Data Cloud Technology.