Ofanziva digitalnog marketinga

Kako, uz content marketing, razvijati digitalne kanale i preduhitriti tržište ponudom ovih usluga? Tražnja dolazi postepeno kako se klijenti edukuju i prepoznaju potrebu za digitalizacijom. Kako rasti zajedno sa tržištem?

Problem na koji najčešće nailazimo u poslu jeste poistovećivanje digitalnog marketinga s vođenjem društvenih mreža. Društvene mreže jesu skoro pa obavezne, ali to je samo jedan od kanala komunikacije s krajnjim korisnicima. Značajan, ali ne jedini. Moderan i dobro optimizovan Web sajt kao content hub, integrisana kampanja na svim digitalnim kanalima, uvezana sa originalnim sadržajem, može dati najbolje rezultate.

Kako privući pažnju

Danas je veoma teško privući pažnju korisnika. Prezasićen je velikom količinom sadržaja koji se prikazuje i konzumira svakodnevno. Teško je impresionirati ga nečim što će želeti da podeli i pokrenuti stvaranje virala. Zato su dobra ideja i produkcija zanimljivog sadržaja koji je prilagođen različitim formatima vrlo bitne. Ne možete staviti bilbord na baner, kao ni TV reklamu na YouTube oglas. Neće dati rezultate. Svaki kanal zahteva posebnu kreativu, poseban format, onaj koji privlači pažnju. Ako ne osvojite korisnika u tri sekunde, on vam je otišao, nemate ga.

S druge strane, nikada lakše nije bilo plasirati poruku putem digitalnih kanala, odnosno naći se u ulozi kreatora sadržaja. Manje‑više sve popularne platforme besplatne su za korišćenje, a oglašavanje još uvek nije toliko skupo. Zato je ovo poslednji trenutak kada kompanije i brendovi mogu da uskoče u voz digitalnog marketinga koji odavno juri punom brzinom. Ukoliko se ozbiljno bavite bilo kojim biznisom, ne smete dozvoliti da se ne oglašavate na Internetu.

Personalizacija sadržaja ima sve veći značaj. Korisnici očekuju da im se lično obraćate, da ih oslovljavate imenom putem e‑mail kampanje ili korišćenjem chat bot‑a. Takođe, poruke putem banera se u velikoj meri personalizuju posebnim ponudama koje su rezultat retargeting kampanje. Ovaj vid oglašavanja daje odlične rezultate.

I tako dolazimo do GDPR‑a koji je presudno uticao na upotrebu ličnih podataka u oglašavanju i njihovog korišćenja u marketinške svrhe. Njegova primena će u narednom periodu značajnu urediti sve oblike online oglašavanja i obezbediti dodatnu bezbednost Internet korisnika. Nakon afere Cambridge Analytica, bez sumnje će zaštita ličnih podataka ostati u fokusu svih regulativa.

Uz malo (veštačke) inteligencije

Poslednjih godina svedoci smo primene AI (veštačke inteligencije) na svim platformama koje prikazivanje sadržaja svojim korisnicima zasnivaju na algoritmu. Tako će korisnicima uvek biti serviran sadržaj koji najviše odgovara njihovim interesovanjima ili geolokaciji. AI nalazi primenu u svim oblastima digitalnog marketinga u želji da korisnicima pruži najbolje i najrelevantnije iskustvo. Sve društvene mreže ulažu mnogo u razvoj platformi i primeni AI zarad što boljeg korisničkog iskustva. Onaj ko bude pružio najbolje dominiraće.

Svaki veći brend prilikom postavljanja digitalne strategije kao bitnu stavku navodi angažman influensera. Njihov uticaj na širenje poruke je značajan i s vremenom će samo biti veći

I mi smo u okviru Represent System‑a lansirali jedan projekat u čijem je središtu veštačka inteligencija. U partnerstvu s grupom softveraša napravili smo zajednički startup Digital Element koji je sada prerastao u samostalnu agenciju i bavi se praćenjem content‑a na čitavom srpskom Internetu. Veštačka inteligencija i iskusni analitičari prate i obrađuju različite vrste sadržaja i u realnom vremenu obaveštavaju klijente o tome kako javnost reaguje na njihove poruke.

U stanju smo da povučemo podatke od pre nekoliko godina i damo precizan uvid šta se u medijima ili na društvenim mrežama govorilo o nekoj temi. Sada, kada ima toliko kanala komunikacije, više nije jednostavno sve to pratiti, a još teže je imati precizne uvide kada treba postavljati digitalnu kampanju. Ovo je najkraći put do tačnih i preciznih informacija, o čemu se priča i na koji način, kao i ko priča o temama koje su pojedinim kompanijama bitne.

Široka primena voice usluge, koju su pogurali smart telefoni, uzeće sve više maha. Alexa, Siri i ostali digitalni asistenti predlagaće nam šta da kupimo, gde da večeramo, kuda da putujemo… Treba samo da ih pitamo. Tu dolazimo do izazova koji nas čeka, a to je da upravo naš biznis bude predložen, da izgradimo toliko jak brend da se nađemo u predlozima.

Video dominira

Video ostaje dominantan format na svim platformama. Ekspanzija TikTok‑a među Z generacijom, koja je ujedno i digitalno najpismenija, pokazuje nam da je novim generacijama prirodno da snimaju i uređuju video, da je to format koji im najviše prija. YouTube, IGTV, Story i Reels imaju sve značajniju ulogu u plasiranju sadržaja koga ima mnogo više nego korisnika i svi se bore za njihovu pažnju. Nije lako, ali nije ni nemoguće.

Pored videa, kao dominantan trend ostaju i influenseri i njihova uloga u donošenju odluka kod korisnika. Tolika zastupljenost društvenih mreža, u toj meri da skoro pa ne poznajete osobu koja nema nalog barem na jednoj, dala im je moć da diktiraju trendove. Svaki veći brend prilikom postavljanja digitalne strategije kao bitnu stavku navodi angažman influensera. Njihov uticaj na širenje poruke je značajan i s vremenom će samo biti veći. Tu se samo nameće kao izazov odabir pravih, onih koji dele vrednosti brenda i gađaju ciljnu grupu. Sve ostalo je bacanje para.

AI nalazi primenu u svim oblastima digitalnog marketinga, u cilju pružanja najboljeg i najrelevantnijeg iskustva korisnicima

Ono na čemu mi kao agencija insistiramo jesu rezultati i trudimo se da našim klijentima omogućimo ostvarenje poslovnih ciljeva, bez obzira na to da li je to awareness ili prodaja. Inbound kampanje koje podrazumevaju adekvatan miks kanala garantuju očekivan ROI. Ali to zahteva ozbiljno istraživanje i planiranje kako bi kampanja gađala pravo u cilj.

U danima pandemije

Za digitalni marketing možemo da kažemo da je doživeo dodatnu ekspanziju tokom pandemije. Kompanije i brendovi koji su bili digitalizovani uspešno su se izborili sa izazovima koji su ih zadesili, dok su oni drugi počeli da ulažu u digitalizaciju. Tako mi kao agencija imamo sve više projekata za izradu Web sajtova i platformi koje treba da pomognu biznisima da dođu do krajnjih potrošača putem Interneta. Uštede u budžetima koje su pratile neke druge kanale komunikacije, digitalne su zaobišle. Zapravo, mogu slobodno da kažem da je većina naših klijenata sav svoj budžet usmerila na online kanale. Iz tog razloga verujem da zlatno doba digitala upravo dolazi i da je koronavirus pokazao da mnogo toga može da se završi i proda preko Interneta.

Svi smo svesni ekspanzije aplikacija za dostavu, kao i prelaska edukacije iz klupe na Internet. Tako je naš sektor edukacije zabeležio veliki uspeh tokom pandemije COVID‑19 kreiranjem ciljanih online edukacija u formi master class‑a i pružanjem kvalitetnog sadržaja koji je u tom trenutku bio veoma potreban i značajan. AR (Augmented Reality) i VR (Virtual Reality) donose nam novu stvarnost koja nam omogućava da prevaziđemo neke od prepreka, ali za mnoge će lično iskustvo ostati neprocenjivo.

Šta nas čeka nakon pandemije, videćemo. Ostaje nam samo da pratimo dešavanja na globalnom nivou i održimo ritam. Srbija i region pokazali su da imaju stručnost i kapacitet da prate sve svetske trendove, pa verujem da će tako biti i ubuduće.

O autoru: Bora Miljanović je direktor kompanije Represent System. Radi na raznovrsnim kampanjama i projektima koji iziskuju stalno povećanje digital marketing sektora i dovođenje novih kadrova

Podelite s prijateljima

Tweet