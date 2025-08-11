Oko 26 tehnoloških kompanija potpisalo EU Kodeks o AI

Kompanije koje pristupe Kodeksu i dalje moraju da se pridržavaju obaveza iz Zakona o veštačkoj inteligenciji koje stupaju na snagu od 2. avgusta.

GPAI

Oko 26 kompanija bile su među prvima koje su potpisale Kodeks prakse za opštu veštačku inteligenciju (GPAI), saopštila je Evropska komisija.

Kodeks je Komisija objavila ranije ovog meseca. Kodeks predstavlja dobrovoljni skup pravila koji se tiču transparentnosti, prava na intelektualnu svojinu, kao i bezbednosti i sigurnosti. Cilje je da se pomogne provajderima GPAI modela da ispune zahteve Zakona o veštačkoj inteligenciji.

Među potpisnicima su veliki tehnološki giganti poput Amazona, Google-a, Microsoft-a i IBM-a. Tu su i provajderi veštačke inteligencije poput OpenAI, francuske kompanije Mistral AI i nemačkog startup-a Aleph Alpha.

Kompanija Meta je saopštila da se neće pridružiti Kodeksu. Kompanija tvrdi da on ograničava inovacije i da “Evropa ide pogrešnim putem u vezi sa AI”.

Meta će i dalje morati da se pridržava obaveza Zakona o veštačkoj inteligenciji koji počinju da se primenjuju od 2. avgusta.

Razvijač X-ovog Groka, kompanija xAI, potpisala je samo poglavlje Kodeksa o bezbednosti i sigurnosti. To znači da će usklađenost sa odredbama Zakona o AI koje se odnose na transparentnost i prava na intelektualnu svojinu morati da dokaže drugim putem.

Evropskih pravila mogu usporiti inovacije

Google je ranije ove nedelje najavio da će potpisati Kodeks. Ipak je izrazio zabrinutost zbog evropskih pravila koja mogu usporiti inovacije.

„Konačna verzija Kodeksa bolje podržava inovacije i ekonomske ciljeve Evrope. Ipak i dalje smo zabrinuti da Zakon o AI i Kodeks mogu usporiti razvoj i primenu AI u Evropi“, izjavio je Kent Voker. On je predsednik globalnih poslova u matičnoj kompaniji Google-a, Alfabet.

Provajderi koji već imaju GPAI modele na tržištu morali su da potpišu do 1. avgusta. Ostali mogu kasnije, saopštila je ranije Komisija.

Sve 27 država članica EU trebalo bi da imenuju nacionalne nadzorne organe koji će osigurati da kompanije u njihovim zemljama poštuju Zakon o AI. U slučaju kršenja, kazne za GPAI alate mogu iznositi do 15 miliona evra ili 3% godišnjeg prihoda kompanije. U zavisnosti šta je veće.

Izvor: Euronews