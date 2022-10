Oktobarski Connect Shopping Days počinju sad samo za SBB korisnike na shoppster.rs

Od danas do četvrtka 13. oktobra, svi SBB korisnici mogu da kupuju uz posebne pogodnosti i besplatnu dostavu na shoppster.rs u okviru tradicionalnih Connect Shopping dana.

Već dve godine, svakog meseca, svi SBB korisnici mogu da kupuju uz specijalne popuste na shoppster.rs. Connect Shopping dani su postali tradicija i sinonim za najpametniju online kupovinu u regionu.

“I ovog meseca naši korisnici uz specijalne pogodnosti mogu da kupuju na najvećoj integrisanoj platformi za online kupovinu shoppster.rs i to uz popust od 67% na dva Xiaomi prečišćivača vazduha, 60% na bežične slušalice, gejmersku stolicu i pametni telefon. Naše korisnice će se posebno obradovati što će do četvrtka imati popust do 30% na određeni asortiman kozmetike”, rekla je Sonja Aladžić, rukovodilac službe za upravljanjem proizvoda SBB kompanije.

Kako bi ostvarili specijalne pogodnosti svakog meseca, SBB korisnici treba da se registruju podacima sa MojSBB naloga na shoppster.rs i automatski postaju članovi najvišeg nivoa Shoppster Smart programa lojalnosti – Smart Connect. U okviru programa lojalnosti su im dostupni i stalni popusti od 10 do 50% na odabrane artikle, kategorije proizvoda i brendova.

Podelite s prijateljima

Tweet