Olakšajte donošenje poslovnih odluka

Sistemi namenjeni upravljanju poslovnim procesima čuvaju veliku količinu podataka i čine ih pouzdanim i lako dostupnim. Vrednost raspoloživih podataka nesumnjivo je velika, ali se postavlja pitanje koje se sve informacije iz njih mogu dobiti, koliki je njihov stvarni potencijal i u kojoj meri se iskorišćava. Neadekvatno obrađeni podaci ne mogu da pruže dovoljno informacija, a samim tim ni dobru osnovu za ključne odluke u poslovanju.

Business Intelligence aplikacije dizajnirane su da korišćenjem različitih metodologija istraže i obrade veliku količinu podataka i relacije među njima, analiziraju ih i transformišu u informacije. Glavna namena BI aplikacija jeste generisanje informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka. Ovi analitički sistemi objedinjuju i analiziraju podatke iz raznovrsnih izvora i pružaju vam sveobuhvatnu sliku, bez obzira na broj aplikacija koje koristite u različitim oblastima poslovanja. Smislena i sveobuhvatna analiza koju ovi sistemi obezbeđuju dodaje vrednost vašim podacima, pretvarajući činjenice u znanje. Među proizvođačima softverskih rešenja u oblasti analize i Business Intelligence‑a, Microsoft zauzima poziciju lidera na tržištu.

Lako do željenih informacija uz Power BI

Microsoft Power BI je rešenje za poslovno izveštavanje nastalo evolucijom programskih dodataka za Excel. Podaci različitih sistema, bilo da su smešteni u lokalnoj bazi ili nekom cloud rešenju, mogu da se objedine uz pomoć Power BI i koriste kao jedinstven izvor za kreiranje izveštaja. Neki od mogućih izvora podataka su: Access, Azure SQL Database, Active Directory, Excel, Microsoft Dynamics CRM i NAV, MySQL, Oracle, SQL server… Kao ključne prednosti ovog rešenja, ističu se jednostavnost u korišćenju i intuitivan korisnički interfejs, pri čemu čak i korisnici koji nemaju stručno znanje o bazama podataka i kreiranju upita mogu prilično lako da rade napredne analize. Ako ste koristili Excel za kreiranje izveštaja, sada bez sticanja dodatnih veština možete primeniti mnogo moćniji alat za bržu obradu podataka i pravljenje kvalitetnijih i kompleksnijih izveštaja. Odabirom podataka iz liste i ponuđenih načina prikaza, u Power BI se lako kreiraju grafikoni i kontrolne table. Posebno je interesantna opcija kojom podešavamo kako se filtriranje prikaza na jednom grafikonu odražava na druge grafikone na kontrolnoj tabli. Ukoliko se tako opredelite, moguće je da se izborom jednog elementa na grafikonu automatski ažurira prikaz drugih grafikona, tako da se istaknu podaci povezani sa odabranim elementom. Na osnovu vizuelnog efekta ovakvog prikaza, uz mali broj grafikona brzo se može doći do potrebnih zaključaka.

Postoje dve varijante Power BI rešenja: Power BI kao cloud servis i Power BI desktop kao Windows aplikacija. Uz minimalna odstupanja, obe varijante pružaju gotovo iste mogućnosti. Najveća razlika ogleda se u kreiranju modela podataka. Dok se u cloud verziji model automatski generiše, desktop aplikacija uz nešto složeniji interfejs daje korisniku potpunu kontrolu nad izradom modela podataka. Da bi se iskoristile pogodnosti obe varijante, najbolje je u desktop verziji praviti model podataka, a zatim sačuvani model i kreirane izveštaje prebaciti u cloud verziju, kako bi bila dostupna mogućnost kolaboracije. Kao i sve moderne aplikacije, Power BI ima funkciju za dodelu i ograničavanje prava pristupa kreiranim izveštajima i kontrolnim tablama. Integracijom sa sistemima za poslovnu autentifikaciju ovo rešenje dozvoljava da se odaberu zaposleni ili kreiraju grupe zaposlenih kojima se dodeljuju prava pristupa, a omogućen je i način za dodelu prava pristupa partnerima. Osim kolaboracije, prednost cloud verzije u odnosu na desktop jeste i mogućnost za dodelu pristupa izveštajima preko raznovrsnih mobilnih uređaja. Korisnici mobilnih uređaja imaju na raspolaganju prilagođene Power BI Mobile aplikacije. Pregled svih izveštaja dostupan je u okviru ovih aplikacija i u offline režimu rada.

Za individualno korišćenje omogućena je besplatna verzija Power BI desktop uz ograničenja koja se odnose na količinu podataka za obradu (do 1 GB), a osveženja izveštaja u skladu s promenama podataka rade se jednom dnevno. Profesionalna licenca namenjena je korisnicima u malim i srednjim preduzećima za obradu veće količine podataka (do 10 GB po korisniku), podrazumeva osvežavanje izveštaja na svakih sat vremena, bržu obradu podataka i korišćenje cloud servisa s dodatnim karakteristikama za kolaboraciju i deljenje. Za obradu količine podataka veće od 10 GB, Microsoft ima u ponudi Power BI Premium licencu koja se kupuje na nivou organizacije i u tom slučaju se ne zahteva licenciranje po korisniku. Ipak, korišćenje određenih funkcionalnosti alata zahteva od korisnika posedovanje profesionalne licence.

Iskoristite sav potencijal CRM sistema

Primena CRM rešenja korisnicima stavlja na raspolaganje veliki broj podataka o njihovim interakcijama s klijentima. U cilju što bolje iskorišćenosti ovih podataka za poboljšanje poslovanja, Microsoft je omogućio integraciju svojih CRM i BI rešenja. Za kreiranje veza između željenih podataka, kao osnove za kvalitetniju analizu i složenije izveštaje, u Power BI alatu može se napraviti odgovarajući model nad CRM podacima ili iskoristiti neki od unapred definisanih šablona koji su napravljeni na osnovu najbolje prakse i procenjenih potreba korisnika. Veliki izbor grafikona za prikaz, kao i odabir boja u Power BI, utiču na bolju vizuelnu prezentaciju podataka. Za izveštaje koji prikazuju određene vrednosti po geografskim lokacijama moguće je odabrati predstavljanje podataka na mapi, čime se postiže preglednost i lakše uočavaju razlike po teritorijama, gradovima, zemljama…

Značajna prednost integracije Microsoft CRM i BI rešenja jeste mogućnost direktnog prikaza celokupne Power BI kontrolne table, kao i pojedinačnih grafikona u CRM aplikaciji. Na interaktivnim kontrolnim tablama možete da filtrirate podatke pojedinačnih grafikona, ali i da primenite odabrani filter na sve grafikone istovremeno kako biste videli udeo određenog podatka u rezultatima svih prikazanih analiza. Na raspolaganju je i opcija (drill down) za raslojavanje složene strukture analiziranih podataka od najvišeg do najnižeg nivoa. Aktivno praćenje različitih pokazatelja uspešnosti i brz pristup informacijama neophodni su za postizanje zadovoljstva sve zahtevnijih kupaca, uz minimizaciju troškova. Primenom ova dva rešenja moguće je iz svih raspoloživih podataka izdvojiti one koji su u određenom trenutku potrebni i iskoristiti ih u punom obimu za dobijanje informacija.

