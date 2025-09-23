Olakšana pretraga i reprodukcija pesama na Spotify

I korisnici koji nemaju pretplate dobili su olakšanja na Spotify.

Besplatni korisnici Spotify sada mogu da pretražuju i reprodukuju određene pesme uz pristojno ažuriranje.

Audio strimer je omogućio korisnicima koji ne plaćaju pretpatu da reprodukuju bilo koju numeru ili podkast direktnom pretragom. Ova funkcija je ranije bila dostupna samo korisnicima koji su plaćali pretplatu.

Nalozi koji su se finansirali oglasima ranije su mogli samo nasumično da pretražuju albume ili liste pesama kako bi pronašli pesmu koju žele. Sad mogu da puštaju pesme i podkaste koje žele i da dele sa prijateljima. Besplatni korisnici su uvek imali mogućnost da kreiraju liste pesama ali nisu mogli da prilagode omote albuma. To je bila privilegija pretplatnika. I ova prepreka je uklonjena. Sada i oni koji ne plaćaju aplikaciju mogu da naprave svoj omot.

Promene su velike ali još uvek nije jasno šta će sve u narednim danima dobiti korisnici koji imaju pretplatu.

Izvor: mashable.com