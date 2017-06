OLED u Sony svetu

Tehnologija Acoustic Surface, prvi put primenjena na seriji A1 Sony Bravia televizora omogućava emitovanje kvalitetnog i moćnog zvuka direktno iz ekrana, koji je praktično pretvoren u ogromni zvučnik. Dva akutatora postavljena iza ekrana dovode do njegove vibracije, čime se stvara jedinstven zvuk i do sada nepoznat osećaj realističnosti. Zahvaljujući originalnom dizajnu čitava površina ekrana prenosi bogatstvo zvuka, čime je postignuto jedinstvo multimedijalnog sadržaja koje drugi televizori nisu u stanju da pruže. Ugrađen je i niskotonac, ali je dobro skriven u stalku koji može da se sklopi kako bi se obezbedilo kačenje TV‑a na zid.

