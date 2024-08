Olimpijske igre se udaljile od Marija i Sonic-a

Skoro 20 godina, Nintendo i Sega puštaju Mario & Sonic na Olimpijske igre kako bi se poklopili sa međunarodnim sportskim događajem. Ali sada, prema izveštaju u Eurogameru, ta tradicija je gotova. Godine 2020. MOK je doneo odluku da ne obnovi ugovor o licenciranju igre, čime je okončan niz igara koje su pokrivale većinu letnjih i zimskih olimpijskih igara od 2007.

„U suštini MOK je želeo da interno vrati [licenciranje] sebi i pogleda druge partnere kako bi dobili više novca“, rekao je za Eurogamer Lee Cocker, programer koji je radio na franšizi Mario & Sonic.

Čudno, međutim, ti „drugi partneri“ su NFT i esportovi — proizvodi koji trenutno nisu poznati po svojim mogućnostima zarade. Da bi se poklopio sa Igrama u Parizu, MOK je, u saradnji sa Power Rangers: Battle for the Grid studijom nWai, razvio Olimpics Go! Paris 2024, mobilna igra koja sadrži mini igre zasnovane na olimpijskim događajima. Prema veb lokaciji igre, igrači mogu da traže „zvanično licencirani, komemorativni Paris 2024 NFT Digital Pin“.

Esport na Olimpijadi nije nov koncept. MOK je bio domaćin nekoliko samita kako bi utvrdio kako najbolje uklopiti esport događaje sa Olimpijskim igrama 2017. i 2018. – tokom vrhunca popularnosti esporta (i finansijske održivosti). Olimpijske igre su 2021. godine održale svoju prvu medalju pod nazivom Olimpijska virtuelna serija i predstavljale su igre uključujući bejzbol, jedrenje, biciklizam i moto sport. MOK je u junu najavio osnivanje Olimpijskih esportskih igara koje će se poklopiti sa Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, sa događajem održanim 2025. godine, a domaćin je Saudijska Arabija, sada popularna, iako kontroverzna, esport destinacija.

