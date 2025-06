OlliOlli World i Rollerdrome ponovo dostupni na Steam-u

Iako su njihovi tvorci zatvoreni, dve omiljene indie igre ponovo su dostupne igračima. OlliOlli World i Rollerdrome su se vratile na Steam, što su prvi primetili novinari Eurogamera, više od godinu dana nakon što su uklonjene sa digitalnih prodavnica.

Igre OlliOlli World i Rollerdrome, dva stilski potpuno različita, ali podjednako cenjena naslova iz radionice Roll7, uklonjene su sa prodavnica poput Steama i Xbox Games Store-a nakon što je Take-Two zatvorio studije Roll7, Intercept Games i izdavačku etiketu Private Division.

Obe igre su prepoznatljive po svom jedinstvenom vizuelnom stilu i mehanici – OlliOlli World donosi relaksiranu skejtersku avanturu kroz apstraktne svetove, dok Rollerdrome kombinuje roler sport sa pucanjem u areni, stvarajući neobičan ali elegantan spoj.

Kako navodi Eurogamer, Take-Two je još prilikom uklanjanja najavio da planira da igre vrati u prodaju, ali je proces trajao duže nego što se očekivalo. Sada ulogu izdavača preuzima 2K, još jedna podružnica u vlasništvu Take-Two-a.

Zatvaranjem Private Division-a, ne svi naslovi su ostali pod okriljem Take-Two-a. Dok je kompanija nastavila da podržava igre poput No Rest for the Wicked (od tvoraca Ori and the Blind Forest), neki razvojni projekti su prodati firmi Haveli Investments, prema navodima Bloomberga. Haveli je za vođenje tih naslova angažovao bivše zaposlene iz Annapurna Interactive, nakon što je i taj poznati indie izdavač doživeo kolaps u septembru 2024. godine.

Izvor: Engadget