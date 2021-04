Omiljeni internet fosil: Gasi se Yahoo Answers

Jedan od omiljenih internet dinosaurusa dočekao je svoj kraj – Yahoo je najavio da 4. maja gasi društvenu platformu koja je funkcionisala po principu pitanja i odgovora.

U pitanju je Yahoo Answers – platforma koju su mnogi posećivali kako bi potražili odgovore na bilo koje pitanje. Od 20. aprila postavljanje pitanja više neće biti moguće, a korisnici već mogu da vide poruku koja ih obaveštava o kraju. Platforma se pojavila u junu 2005. godine, a sajt je pored informacija nudio i materijal za internet komediju, te bio izvor brojnih mimova s besmislenim pitanjima i pogrešnim odgovorima. Pre nego što Yahoo Answers zauvek nestane, korisnici preko ponuđenog linka mogu da preuzmu sve svoje podatke – nakon klika na link, bira se “Privacy Dashboard and Controls”, te se u okviru “Download and view your Yahoo data” sekcije ide na “Download My Data”.

Zainteresovani svoje podatke mogu da zatraže do 30. juna, nakon čega će platforma za deljenje informacija zauvek nestati s interneta. Oni na koje ova odluka utiče mogu da pošalju komentar na mejl adresu yahoo_answers_sunset@verizonmedia.com.

