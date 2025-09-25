PC Press specijal - IT u fabrikama
Omiljeni sim: Kako živeti i preživeti kao Viking

Milan Živković

Survival simulator Valheim, koji je postao omiljen među igračima, dolazi PS5 sledeće, 2026. godine. Time se završavaju višegodišnje spekulacije. Za sada je objavljena samo godina izlaska – developer Iron Gate AB nije najavio tačan datum. I to je bolje nego ništa.

Ono što je poznato jeste da će PS5 verzija imati potpun crossplay sa svim drugim platformama, a to je dobra vest. Na portu radi kompanija Piktiv, koja redovno pomaže Iron Gate-u oko Valheima, kako bi glavni razvojni tim mogao da se posveti ažuriranjima i novim DLC sadržajima. To znači da stiže i velika ekspanzija pod nazivom Deep North, koja uvodi novi biom.

Za one koji nisu upoznati s igrom, Valheim je popularni survival simulator zasnovan na nordijskoj mitologiji, sa snažnim naglaskom na kooperativnoj igri. Igrači se udružuju da love, grade baze, istražuju i ruše moćne bosove.

Igra se prvi put pojavila na Steamu početkom 2021. godine kao early access naslov, gde je ubrzo postala apsolutni hit. Za Xbox Series X/S objavljena je 2023. godine. Za sada nema planova za verziju za Switch 2 konzolu.

