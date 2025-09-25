Omiljeni sim: Kako živeti i preživeti kao Viking

Survival simulator Valheim, koji je postao omiljen među igračima, dolazi PS5 sledeće, 2026. godine. Time se završavaju višegodišnje spekulacije. Za sada je objavljena samo godina izlaska – developer Iron Gate AB nije najavio tačan datum. I to je bolje nego ništa.

Ono što je poznato jeste da će PS5 verzija imati potpun crossplay sa svim drugim platformama, a to je dobra vest. Na portu radi kompanija Piktiv, koja redovno pomaže Iron Gate-u oko Valheima, kako bi glavni razvojni tim mogao da se posveti ažuriranjima i novim DLC sadržajima. To znači da stiže i velika ekspanzija pod nazivom Deep North, koja uvodi novi biom.

Za one koji nisu upoznati s igrom, Valheim je popularni survival simulator zasnovan na nordijskoj mitologiji, sa snažnim naglaskom na kooperativnoj igri. Igrači se udružuju da love, grade baze, istražuju i ruše moćne bosove.

Igra se prvi put pojavila na Steamu početkom 2021. godine kao early access naslov, gde je ubrzo postala apsolutni hit. Za Xbox Series X/S objavljena je 2023. godine. Za sada nema planova za verziju za Switch 2 konzolu.