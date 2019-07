Once Upon A Time In Hollywood: Kad Wikipedia kreira lažni završetak filma

Pre nego što je film Quentina Tarantina „Once Upon A Time in Hollywood“ premijerno prikazan na Kanskom festivalu u maju 2019. godine, reditelj se sa gledaocima „dogovorio“ da ni po koju cenu ne otkrivaju zaplet. Tom prilikom je objasnio da je put tokom kojeg gledalac postepeno otkriva radnju neprocenjiv, te naglasio da je za svakog gledaoca značajno da radnju ne sazna unapred.

Problem je u tome što je film prvi put prikazan dva meseca pre izlaska u bioskope, što je Wikipedia videla kao priliku da da svoj doprinos filmu, te na svojoj stranici objavi jedinstven prikaz sa neočekivanim preokretom. Naime, budući da je preporučeno da niko ne otkriva kraj filma neko je na Wikipedia stranici odlučio da izmisli potpuno novi završetak. Autor teksta doneo je odluku da bi Bruce Lee za film mogao da bude važniji nego što jeste, te mu dodelio veću ulogu na kraju, budući da se ovaj u Wikipedia verziji pojavljuje kao spasilac, i menja sudbinu Sharon Tate koja je u stvarnom životu i pravoj verziji filma jedna od žrtava Manson familije.

Članak je naravno ispravljen 26. jula, valjda kada je autor i sam pogledao film, što je okončalo i sve rasprave koje je motivisao, a film se pojavio i u bioskopima, te gledaoci kraj mogu da dožive i lično. Slučaj nas je svakako podsetio na značaj spojlera, te na to da Wikipedia lako sklizne u dezinformaciju, ali i na to da se Bruce Lee ne shvata ozbiljno koliko bi trebalo.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet