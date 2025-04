One UI 7 je stigao, a Google ponovo ozbiljno shvata vidžete

Velika ažuriranja mogu biti mač sa dve oštrice.

Android 15 je ponovo uveo vidžete na zaključanom ekranu u pozadini sistema

Ponekad dobijemo sjajnu novu funkciju koja postane neizostavan deo svakodnevice. A nekad omiljena opcija nestane bez traga, da bi se vratila tek 10 godina kasnije kada se „staro ponovo proglasi novim”.

Upravo to se desilo sa vidžetima – glavnom funkcijom Androida 1.0, koja je pala u zaborav nakon što je Google uklonio vidžete sa zaključanog ekrana u Androidu 5. Ali, kako to obično biva – ono staro se vraća u modu. Sa dolaskom Samsungovog One UI 7, vidžeti na zaključanom ekranu ponovo postaju kul. Toliko da se i Google fokusirao na njih u poslednjem postu na svom Android Developers blogu, ističući koliko su važni za angažovanje korisnika. Zamislite to.

Prvi nagoveštaji vraćanja vidžeta na zaključani ekran pojavili su se u beta verziji Androida 14, a potpuna funkcionalnost stigla je prošlog septembra na Google Pixel Tablet. Više telefona će ovu funkciju dobiti kroz kvartalno ažuriranje Androida 16, ali je Samsung sve pretekao uključivši je na svaki uređaj koji dobije One UI 7 ove godine.

Brži, bolji, lepši

Googleovo obnovljeno interesovanje za vidžete počelo je da se primećuje još prošle godine sa lansiranjem Pixel 9, kada je predstavljen redizajnirani Pixel Weather – aplikacija koja se oslanja na prelepe i informativne vidžete.

Iako ih još uvek ne možete izdvojiti iz aplikacije i staviti pojedinačno na početni ili zaključani ekran, sve više aplikacija počinje ozbiljnije da koristi vidžete, a i Google Play se prilagođava. Sada developeri mogu prikazivati vidžete direktno na listingu aplikacije u Play Store-u, a korisnici mogu filtrirati pretragu da vide samo aplikacije koje nude vidžete.

Mogućnost da se vidžeti postave na zaključani ekran daje nam još jednu površinu za personalizaciju svakog dana.

Izvor: Androidcentral

