OneDrive Windows aplikacija i AI foto agenta

Microsoft se sprema da sledeće godine objavi novu OneDrive aplikaciju na Windows-u koja će uključivati foto galeriju, prikaz ljudi, slajdšouove zasnovane na AI i funkcije za uređivanje. To je deo niza novih funkcija koje će doći u OneDrive u narednim mesecima, uključujući novog Photos Agent-a i mobilno uređivanje zasnovano na AI.

Nova OneDrive aplikacija na Windows-u je veliki redizajn u poređenju sa postojećom desktop aplikacijom. Umesto malog iskačućeg menija na traci zadataka, to je kompletna aplikacija koja je mnogo više slična OneDrive-ovoj mobilnoj aplikaciji. Uključuje novi prikaz galerije svih vaših fotografija u oblaku i poseban prikaz ljudi koji detektuje lica na fotografijama i omogućava vam da ih imenujete.

OneDrive na Windows-u će uskoro raditi i sa lokalnim fotografijama, omogućavajući vam da uređujete slike, a zatim ih čuvate lokalno na disku ili da ih otpremite na Microsoft-ovu uslugu skladištenja u oblaku.

Microsoft takođe dodaje još veću integraciju Copilot-a u OneDrive, sa novim Photos Agent-om koji će biti dostupan za pretplatnike Microsoft 365 Copilot i Microsoft 365 Premium. To je kao četbot za vaše fotografije, koji vam omogućava da zatražite kolekciju fotografija sa odmora ili da se prisetite određenih trenutaka u vremenu. Kopilot će zatim pronaći fotografije i omogućiti vam da pravite albume.

