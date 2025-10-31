OnePlus 15 lansiran u Kini: novi dizajn, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i ogromna baterija

OnePlus je zvanično predstavio svoj najnoviji flagship model, OnePlus 15, 27. oktobra 2025. godine u Kini. Nakon niza teasera i curenja informacija, sada su otkriveni svi detalji o ovom uređaju.

Novi dizajn i ekran

OnePlus 15 donosi značajne promene u dizajnu u odnosu na prethodnu generaciju. Zadnja kamera sada se nalazi u kvadratnom modulu sa zaobljenim ivicama, podsećajući na dizajn iPhone uređaja. Prednji deo telefona je ravniji, sa zaobljenim uglovima i tanjim ivicama, što doprinosi modernijem izgledu.

U pogledu hardverskih specifikacija, OnePlus 15 je opremljen najnovijim Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorom, što omogućava vrhunske performanse. Ekran je 6,78-inčni LTPO AMOLED sa 1,5K rezolucijom i osvežavanjem od 165 Hz, što pruža izuzetno glatko iskustvo pri korišćenju. Bele ivice ekrana su samo 1,15 mm, što omogućava veći ekran u manjoj površini.

Jedna od najistaknutijih karakteristika ovog modela je ogromna baterija kapaciteta 7.300 mAh, koja omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za čestim punjenjem. Uz to, podržava 120W žično i 50W bežično punjenje, što omogućava brzo punjenje u kratkom vremenskom periodu.

Cena OnePlus 15 u Kini počinje od 3.999 CNY (oko 562 USD) za osnovni model, dok najskuplja verzija sa 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije košta 5.399 CNY (oko 758 USD). Globalno lansiranje se očekuje 13. novembra 2025. godine, što je značajno brže u odnosu na prethodne modele.

Ovaj uređaj dolazi u tri boje: Sand Storm, Absolute Black i Mist Purple, a koristi OxygenOS 16 baziran na Android 16 operativnom sistemu. Takođe, OnePlus je predstavio novu aplikaciju Mind Space, koja koristi Google Gemini AI za personalizovanu asistenciju korisnicima.

Izvor: Android Central