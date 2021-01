OnePlus pametna narukvica već u prodaji

Kao što se i očekivalo, OnePlus uskače na tržište nosivih pametnih uređaja. Kompanija je, kako je i najavila, objavila OnePlus Band, jeftin i veseo fitnes tracker za tržište Indije. Središnji deo čini 1,1-inčni AMOLED ekran osetljiv na dodir rezolucije 126x294px. Procesor i RAM su misterija, ali kompanija je otkrila veličinu baterije – 100 mAh, koja bi trebalo da traje do dve nedelje uz jedno punjenje.

Trenutno nema podrške za iOS

OnePlus Band može pratiti vaše korake i, kao i Apple Watch, obavestiće vas ako predugo sedite. Takođe može da prati vaše treninge, sa 13 namenskih načina vežbanja, uključujući jogu i trčanje. Band nije medicinski uređaj, ali takođe može da nadgleda vaš puls, spavanje i, zahvaljujući SpO2 senzoru, nivo kiseonika u krvi.

Osnovne informacije će biti vidljive na bendu, ali da biste bolje razumeli svoje zdravlje, želećete da pogledate prateću aplikaciju Health za Android. Povezuje se preko Bluetooth-a 5.0 i može se koristiti i za osnovne funkcije pametnog sata, kao što su obaveštenja, reprodukcija muzike, alarmi i tajmeri. Nažalost, korisnici iPhone-a nemaju sreće. Podrška za iOS dolazi tek u narednom periodu, neće biti moguće povezati Band sa iPhone-om nakon same kupovine. Može se kupiti po ceni od oko 34 dolara. Brend koji je postao svetski poznat po telefonima koji su ozbiljna pretnja svim najboljim flagship modelima drugih proizvođača, sada je očigledno odlučio da uđe i na druga tržišta. Videćemo kako će to ići kada i evropski korisnici dođu do pametne OnePlus narukvice.

