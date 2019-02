OneWeb: 650 satelita za globalnu internet konekciju

Najveći deo internet saobraćaja danas se odvija uz pomoć podzemnih ili kablova koji se postavljaju ispod površine mora, ali nekoliko kompanija vidi i kosmos kao opciju za proširenje kapaciteta mreže, te kao način na koji će internet doći i do milijardi ljudi širom sveta koji trenutno nisu u mogućnosti da mu pristupe.

Ideja o ovakvoj floti satelita začeta je u kompaniji O3b Networks koju je osnovao Greg Wyler 2007. godine. Dok je početkom dvehiljaditih radio na postavljanju telekomunikacione infrastrukture u ruralnim delovima Afrike, Wyler je pomislio da sigurno postoji jednostavniji način da korisnici iz sličnih područja dođu do interneta.

Budući da su kablovi skupi, te osetljivi na oštećenja, pomislio je da bi sateliti mogli da budu povoljno rešenje. Nije bio zainteresovan za onu vrstu satelita koja se u to vreme već koristila, a koji su kružili na visini od oko 35.700 kilometara, te mogli da pokriju područja od oko 3.000 kilometara, ali je signal, zbog udaljenosti, bio slab, te je često dolazilo do prekida. Kao bolje rešenje smatrao je satellite koji bi leteli na visini od oko 8.000 kilometara, te bi signal do zemlje i natrag stizao za 150 milisekundi.

Kompanija OneWeb nastavlja sa ovim projektom, te je 27. februara lansirano šest satelita veličine prosečnog frižidera, koji su deo planirane sistema od 650 satelita koji će biti zaduženi za formiranje internet mreže koja bi pokrila čitavu planetu. Sateliti bi trebalo da se nađu na visini od oko 1.200 kilometara, odakle bi emitovali signal na terminale na Zemlji.

