Online provere starosne granice se šire

Online provere starosne granice su u porastu u svetu ali ima i onih koji su i dalje zabrinuti.

Širom sveta se širi trend provere starosne granice. Sve više je stranica koje za određene sadržaje vrše provere starosnog dobar korisnika zahtevajući skeniranje lica ili ličnih karti. Ovo jeste jedan od alata za držanje dece dalje os sadržaja koji je štetan za njih.

Ima međutim i drugih granica koji smatraju da dolazi do cenzure kroz maglu zaštite dece na Internetu. Ova grupa smatra da se kroz ovaj alat smanjuje sloboda korisnika na Internetu i da se vrši cenzura.

Više od 20 država je usvojilo neku vrstu zakona o proveri starosti mada se i dalje suočavaju sa pravnim izazovima. Na nivou Sjedinjenih Država još uvek nema saveznog zakona, čak je i Vrhovni sud nedavno oborio zakon Misisipija o proveri starosti za društvene mreže.

Još uvek nije sasvim jasno kako ovaj alat sprovesti i koje su sve njegove prednosti i mane. Sjedinjene Države ali i Evropa pokšavaju da se izbore sa ovim problemom. Iako sve češće vidimo starosnu proveru na raznim veb stranicama niko se ne oseća bezbednije već sve ugroženije. To jasno ukazuje da regulatorna tela širom sveta nemaju jasnu perspektivu šta rade ili baš naprotiv znaju savršeno dobro šta rade samo mi nismo obavešteni.

