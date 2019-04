Online trolovi zlostavljaju naučnicu koja je omogućila prvu sliku crne rupe

Iako mnogima nije jasno zašto bi bilo ko za metu sopstvenog nezadovoljstva izabrao Katie Bouman (ili bilo koga drugog) – dvadesetdevetogodišnju naučnicu, čiji je algoritam delimično omogućio da do čovečanstva stigne prva fotografija crne rupe, ipak postoje oni koji svoje maliciozne namere brzo pretoče u kucane objave.

I dok su neki nakon objavljivanja slike požurili da joj čestitaju porukama poput: “3 years ago MIT grad student Katie Bouman led the creation of a new algorithm to produce the first-ever image of a black hole. Today, that image was released,“ mreže su se brzo okrenule na drugu stranu, te od crne rupe napravile oči Saurona, crne mačke, te bilo čega drugog što bar malo podseća na sliku koja je brzo postala viralna. Drugi su požurili da diskredituju naučnicu, te je na njen telefon počelo da pristiže toliko poruka da je bila prinuđena da ga isključi, dok su treći napravili niz lažnih Twitter naloga u njeno ime.

Here's the moment when the first black hole image was processed, from the eyes of researcher Katie Bouman. #EHTBlackHole #BlackHoleDay #BlackHole (v/@dfbarajas) pic.twitter.com/n0ZnIoeG1d — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019

Iako su sa MIT-a od samog početka objašnjavali da je algoritam koji je Bouman kreirala samo deo projekta, njeno lice je ipak izašlo u prvi plan, te su se svi trolovi fokusirali na nju. Zbog toga je u Facebook postu napisala da „nije jedna osoba, niti jedan algoritam, odgovorna za sliku crne rupe, već čitav tim talentovanih naučnika,“ ali se situacija nakon toga samo pogoršala. Naučnica je postala meta seksističkih napada, a mnogi su počeli i da se bave njenim radom kako bi utvrdili koliko je zaista doprinela ovom projektu.

The people behind the black hole image. Here are (almost) all the heroes of the @ehtelescope. (From our last collaboration meeting in Nijmegen, Nov. 2018.) #EHTblackhole pic.twitter.com/ixegKTo5Lb — Heino Falcke (@hfalcke) April 11, 2019

Iako je problematično to što je Bouman postala zaštitno lice projekta iza kojeg stoji čitav tim naučnika, za to su odgovorne društvene mreže, te korisnici koji se nisu obazirali na tekstualni deo posta, te požurili da ispred crne rupe postave lice, koje su potom ostavili da trpi posledice njihovog nepromišljenog ponašanja. Činjenica je da je Bouman važan deo sistema koji je do nas doneo prvu sliku crne rupe, te internet ponašanje drugih ne govori ništa o njoj, a sve o čovečanstvu. Izgleda da je crna rupa stigla u pravom trenutku.

(1/7) So apparently some (I hope very few) people online are using the fact that I am the primary developer of the eht-imaging software library (https://t.co/n7djw1r9hY) to launch awful and sexist attacks on my colleague and friend Katie Bouman. Stop. — Andrew Chael (@thisgreyspirit) April 12, 2019

