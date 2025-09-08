Ooni AI peć za picu

Da li ste ikada pogledali svoju peć za picu i poželeli da je bar malo pametnija? Ooni jeste, pa je zato njihov novi Volt 2 opremljen „Inteligencijom pice“, adaptivnim sistemom grejanja dizajniranim da obezbedi ravnomerniju i konzistentniju temperaturu pečenja.

Volt 2 je peć za unutrašnju upotrebu, sposobna da peče pice prečnika do 33 cm, ali je i dalje dovoljno mala da stane na radnu površinu — iako smo otkrili da su druge peći za picu za unutrašnju upotrebu previše zadimljene da bi se zaista koristile unutra. Inteligencija pice je novina kod Volta 2 i koristi podatke senzora za podešavanje gornjih i donjih grejnih elemenata, „minimizirajući temperaturne fluktuacije i hladne tačke“. Malo je manje uzbudljivo nego što ime sugeriše.

Volt 2 ima maksimalnu temperaturu od 450 stepeni Celzijusa, što je tačno u preporučenom opsegu za pečenje tradicionalne napolitanske pice, za koju Ooni kaže da bi trebalo da traje oko 90 sekundi. To je jedno od tri unapred postavljena podešavanja, sa njujorškom i picom iz dubokog pleha, a rerna „podešava temperaturu i intenzitet hrskavosti“ kako bi odgovarala svakom stilu. Takođe možete dodati programabilna prilagođena podešavanja ako više volite drugu vrstu pite. Volt 2 će biti dostupan od 1. oktobra za 499 funti (oko 670 dolara).

Izvor: TheVerge