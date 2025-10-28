OpenAI ažurira ChatGPT Atlas

Pre manje od dva dana, OpenAI se pojavio u borbi za budućnost interneta sa objavljivanjem ChatGPT Atlas-a, veb pregledača pokretanog veštačkom inteligencijom za koji se nada da će prevazići Google Chrome. Adam Fry, vođa OpenAI-jevog Atlas-a, kaže da tim već „radi na poboljšanju“ i nagovestio je gomilu novih funkcija koje će uskoro biti dostupne.

„Profili stižu!“, rekao je Fry. Grupe kartica i blokator oglasa sa mogućnošću prijave takođe će biti dostupni u bliskoj budućnosti. Funkcije, uobičajene za mnoge popularne internet pregledače, bile su uključene na listu „ispravki nakon lansiranja“ za Atlas koju je Fry objavio na X-u. Većina njih bi trebalo da bude dostupna „u narednim nedeljama“, rekao je, „mada će neke možda potrajati malo duže“.

Lista uključuje niz poboljšanja kvaliteta života poput menija sa preklopnim obeleživačima i liste prečica.

Promene su takođe na putu ključnih veštačkih funkcija pregledača. Ovo uključuje agenta — koji je za sada dostupan samo korisnicima ChatGPT Plus i Pro verzija i može da preduzima radnje umesto vas — i bočnu traku Ask ChatGPT, koja integriše vodećeg četbota kompanije. Agent će dobiti bolje vreme odziva, pouzdaniju funkciju „pauze“ i poboljšanu integraciju sa proizvodima poput Google Drive-a i cloud Excel-a, rekao je Fry. Bočna traka će biti lakša za korišćenje bez napuštanja i omogućiće korisnicima da direktno biraju različite projekte ili AI modele bez potrebe da napuštaju stranicu.

„Ako imate još predloga za nas, javite nam!“, rekao je Fry. Njegovi odgovori na predloge ukazuju da OpenAI već ima solidan prototip koji bi omogućio korisnicima da direktno kopiraju i ubacuju tekst iz bočne trake Ask ChatGPT. Takođe je rekao da bi bilo dobro kada bi pregledač automatski ponovo otvarao zakačene kartice prilikom zatvaranja i ponovnog pokretanja.

Fry je rekao da tim takođe radi na nekim „specifičnim“, iako neodređenim, ispravkama za menadžer lozinki 1Password. „Postoje i druge stvari na kojima radimo, ali one mogu uključivati partnere, a njih smo izostavili sa ove liste.“

Izvor: TheVerge