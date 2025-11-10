OpenAI dodaje „likove“ u Sora aplikaciju

OpenAI-jeva aplikacija Sora sada će vam omogućiti da skoro sve pretvorite u avatar za višekratnu upotrebu za njihove AI generisane video zapise. Ovi „kameoi likova“ su jedna od nekoliko novih funkcija koje su dodate u Sora 2 video generator, zajedno sa spajanjem klipova i rang listama koje prikazuju najpopularnije video zapise i cameos aplikacije.

Kameoi likova su najavljeni prošle nedelje i nadovezuju se na postojeću funkciju koja omogućava korisnicima Sora da kreiraju AI duboke lažne slike sebe koje mogu koristiti svi ostali na platformi, ako je to dozvoljeno. Iste te mogućnosti sada se mogu koristiti na drugim temama, kao što su kućni ljubimci, ilustracije i igračke, a funkcija se pokreće sa izborom unapred napravljenih likova koje korisnici mogu dodati u video zapise.

„Jednom kreiran, svaki lik dolazi sa svojim dozvolama, odvojenim od vašeg ličnog lika: zadržite ga samo za sebe, podelite ga sa zajedničkim pratiocima ili ga otvorite svima na Sora“, kaže OpenAI u najnovijim beleškama o izdanju Sora. „Dajte svom liku ime za prikaz i korisničko ime i označite ga kad god želite da se pojavi u videu.“

OpenAI kaže da se kameoi likova mogu kreirati korišćenjem „originalne persone“ koju korisnici generišu u Sori, ali nije jasno da li će funkcija prihvatiti izmišljene ljude generisane pomoću drugih veštačkih inteligencija alata ili koliko fotorealistični smeju biti. Ako možete jednostavno da otpremite bilo koju osobu koju generiše veštačka inteligencija, OpenAI nije objasnio kako bi Sora razlikovao ove slike od slika stvarnih ljudi. Ažuriranje se pokreće u roku od nekoliko dana nakon što je platforma za video snimke poznatih ličnosti Cameo tužila OpenAI zbog kršenja zaštitnog znaka zbog upotrebe „kameoa“ u funkcijama aplikacije Sora.

Sora takođe uvodi mogućnosti spajanja video snimaka koje mogu da povežu više video snimaka kako bi se kreirali duži, višescenski klipovi i rang-liste koje prikazuju najviše remiksovanih video snimaka i najviše korisnika i likova sa kameoima. OpenAI je privremeno učinio aplikaciju Sora pristupačnijom kako bi ljudi koristili ove funkcije, objavivši juče da se ljudi u SAD, Kanadi, Japanu i Koreji mogu registrovati bez pozivnog koda na „ograničeno vreme“.

Izvor: TheVerge