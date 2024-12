OpenAI donosi ChatGPT na vaš fiksni telefon 

ChatGPT dolazi na telefone. Ne, ne pametni telefon – fiksni telefon. Pozovite 1-800-242-8478 (1-800-CHATGPT) i OpenAI-ov pomoćnik koji pokreće AI će odgovoriti od srede popodne.

„[Naša misija u] OpenAI-u je da veštačku opštu inteligenciju učinimo korisnom za čitavo čovečanstvo, a deo toga je da je učinimo što je moguće više dostupnom što većem broju ljudi“, rekao je šef OpenAI proizvoda Kevin Vajl tokom prenosa uživo. „Danas preduzimamo sledeći korak i dovodimo ChatGPT na vaš telefon.“

Iskustvo je manje-više identično naprednom glasovnom režimu, OpenAI-ovoj funkciji za razgovor u realnom vremenu za ChatGPT – bez multimodalnosti. ChatGPT odgovara na pitanja korisnika preko telefona i može da se nosi sa zadacima kao što je prevođenje rečenice na drugi jezik.

OpenAI nudi 15 minuta besplatnog pozivanja za američke korisnike, a zatim se poziv samo završava. Kompanija napominje da se mogu primeniti standardne naknade operatera.

Počevši od srede, ChatGPT je takođe dostupan na WhatsApp-u za one koji više vole da šalju poruke AI asistentu. To je osnovna razmena napred-nazad; s obzirom da je to WhatsApp, nećete pronaći opcije prilagođavanja koje se nude u zvaničnoj aplikaciji ChatGPT.

Kao i kod ChatGPT-a preko telefona, ne treba vam nalog za WhatsApp iskustvo – ali postoji dnevno ograničenje. Korisnici će dobiti obaveštenje kada se približe ovom ograničenju, u kom trenutku će moći da nastave da ćaskaju preuzimanjem aplikacije ChatGPT ili korišćenjem ChatGPT-a na računaru.

OpenAI kaže da radi na dodatnim funkcijama za integraciju WhatsApp-a kao što su analiza slika i web pretraga, ali kompanija nije podelila kada bi se one mogle isporučiti.

„Ovo je proizašlo iz projekta nedelje hakovanja“, rekao je Vajl. „Tim je ovo napravio pre samo nekoliko nedelja i svidelo nam se, a oni su se jako trudili da ga isporuče, i divno je videti to ovde. Upravo počinjemo da činimo ChatGPT pristupačnijim za sve vas.“

