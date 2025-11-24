OpenAI i alati za zdravlje potrošača

OpenAI razmatra izgradnju proizvoda za zdravlje potrošača, uključujući generativnog ličnog zdravstvenog asistenta pokretanog AI, jer proizvođač ChatGPT-a namerava da izađe van svojih osnovnih ponuda, objavio je Business Insider u ponedeljak, pozivajući se na izvore bliske kompaniji.

Tehnološki giganti poput Google-a, Amazon-a i Microsoft-a dugo su pokušavali da potrošačima daju kontrolu nad njihovim medicinskim podacima, često sa ograničenim uspehom.

Google je zatvorio svoju uslugu zdravstvenih kartona 2011. godine zbog slabog privlačenja, dok je Amazon obustavio svoj posao sa Halo fitnes praćenjem 2023. godine. Microsoft-ova platforma HealthVault takođe nije uspela da privuče široku popularnost.

OpenAI-jev napredak u zdravstvu dolazi nakon strateških zapošljavanja, uključujući Nejta Grossa, suosnivača mreže lekara Doximity koji je u junu postao šef strategije za zdravstvenu zaštitu, i bivšu izvršnu direktorku Instagrama, Ashley Alexander, kao potpredsednicu za zdravstvene proizvode u avgustu.

Na konferenciji HLTH u oktobru, Gross je rekao da ChatGPT privlači oko 800 miliona aktivnih korisnika nedeljno, od kojih mnogi traže medicinski savet.

Izvor: Reuters