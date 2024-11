OpenAI i Microsoft daju 10 miliona dolara u grantovima za razvoj AI-novinarstva

OpenAI i Microsoft su objavili da će finansirati projekte koji će doneti više alata veštačke inteligencije u redakcije. Zajedno će dodeliti grantove do 10 miliona dolara Chicago Public Media, Minnesota Star Tribune-u, Newsday-u (na Long Islandu, NY), The Philadelphia Inquirer-u i The Seattle Times-u. Svaka od ovih publikacija će zaposliti jednog AI saradnika na period od dve godine, kako bi razvijali projekte za implementaciju tehnologije i unapređenje poslovne održivosti. Očekuje se da će još tri medijske kuće dobiti grantove u drugoj rundi.

Finansijska podrška i saradnja sa Lenfest Institutom

OpenAI i Microsoft će svaka uložiti po 2,5 miliona dolara u direktno finansiranje, kao i po 2,5 miliona u softverskim i enterprise kreditima. Lenfest Institut za novinarstvo sarađuje sa OpenAI-jem i Microsoftom na ovom projektu, a vest je danas objavljena.

Do sada, odnosi između novinarstva i veštačke inteligencije su uglavnom bili puni sumnje ili su dovodili do pravnih sporova. OpenAI i Microsoft su tuženi od strane Centra za istraživačko novinarstvo, The New York Times-a, The Intercept-a, Raw Story-a i AlterNet-a. Neke publikacije su optužile ChatGPT za plagiranje njihovih članaka, dok su druge tužbe bile vezane za korišćenje web sadržaja za treniranje AI modela bez dozvole ili naknade. S druge strane, neki mediji su odlučili da pregovaraju; Condé Nast je jedan od najnovijih koji je postigao dogovor sa OpenAI-jem o pravima na njihov sadržaj.

U drugoj vesti, OpenAI je imenovao Aarona Chatterji-a za svog prvog glavnog ekonomistu. Chatterji je profesor na Duke univerzitetu, a takođe je služio u Savetu ekonomskih

