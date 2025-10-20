OpenAI ima pet godina da pretvori 13 milijardi dolara u bilion

OpenAI štampa novac?

OpenAI trenutno ostvaruje oko 13 milijardi godišnjeg prihoda od čega je 70% pretplata od 20 dolara za ćaskanje sa ChatGPT. ChatGPT ima 800 miliiona redovnih korisnika ali samo 5% plaća pretplatu.

No, iako ima veliki prihod OpenAI se obavezao i na velike troškove. Za samo narednu deceniju planirani su troškovi koji prevazilaze jedan bilion. Kompanija je sklopila ugovore za više od 26 gigavata računarskog kapaciteta od kompanije Oracle, Nvidia, AMD i Broadcom koji će koštati značajno više od trenutnih prihoda.

Ili će da štampa novac ili će nešto da promeni kako bi ostvario ovu zaradu. OpenAI planira da postane deo vladinih ugovora, da lansira alate za kupovinu, video usluge i da postane dobavljač računarske tehnologije kroz centre podataka.

U ovom momentu se velike američke kompanije oslanjaju na OpenAI kako bi ispunile velike ugovore ali da li je to baš sasvim pouzdano? Čini se da OpenAI ima dosta grešaka i nelogičnosti koje mogu kompanije skupo da koštaju. ChatGPT sve više počinje da nervira čak i korisnike koji su platili da sa njim razgovaraju i sarađuju. Entuzijazam koji OpenAI želi da plasira se sve više pokazuje kao nerealan. Čini se da ipak izgledi ove kompanije nisu ni upola tako dobri kao što se govori.

Svakako ovo je projekat koji počinje još sa spektakularnom najavom Metaverzuma i u koji je uloženo mnogo novca, energije, ekološko zagađenje je ogromno, a potpora su svakako bile kriptovalute koje su napravile zagađenje jednako udaru nekoliko nuklearnih bombi. Jasno je da je u igri veliki novac a i velika potreba za kontrolom nad informacijama. OpenAI međutim nije profitabilan pa se čini da će koštati Ameriku suvog zlata.

Izvor: techcrunch.com