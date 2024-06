OpenAI je lansirao novu verziju ChatGPT-a samo za univerzitete

OpenAI uvodi ChatGPT na fakultete širom zemlje sa najnovijom verzijom, ChatGPT Edu, koja je posebno dizajnirana za studente, akademike i nastavno osoblje. „ChatGPT Edu je dizajniran za škole koje žele šire uvođenje AI tehnologije među studentima i njihovim univerzitetskim zajednicama,“ izjavila je kompanija u blog postu.

Karakteristike ChatGPT Edu

ChatGPT Edu uključuje pristup GPT-4o, najnovijem velikom jezičkom modelu kompanije OpenAI koji je predstavljen ranije ovog meseca. OpenAI tvrdi da je model mnogo bolji od prethodnih verzija u tumačenju teksta, kodiranju, matematici, analizi podataka i pristupu internetu. ChatGPT Edu će takođe imati znatno veće limite za poruke u poređenju sa besplatnom verzijom ChatGPT-a i omogućiti univerzitetima da kreiraju prilagođene verzije ChatGPT-a, trenirane na njihovim sopstvenim podacima, koje se zovu GPTs, i dele ih unutar univerzitetskih radnih prostora. OpenAI tvrdi da razgovori i podaci iz ChatGPT Edu neće biti korišćeni za treniranje OpenAI-ovih modela.

Upotreba i integracija u obrazovanju

Iako je uvođenje ChatGPT-a krajem 2022. godine inicijalno izazvalo zabrinutost zbog akademskog integriteta i potencijalne zloupotrebe u obrazovnim okruženjima, univerziteti su sve više eksperimentisali sa upotrebom generativne AI za predavanje i istraživanje. OpenAI je izjavio da je izgradio ChatGPT Edu nakon što je video da Wharton, Arizona State University i Columbia, između ostalih, koriste ChatGPT Enterprise.

Na primer, studenti MBA osnovnih studija na Wharton-u su završili svoje završne refleksije treniranjem GPT-a na osnovu kursnog materijala i vođenjem diskusija sa chatbot-om, dok Arizona State University eksperimentiše sa sopstvenim GPT-ovima koji vode razgovore na nemačkom jeziku sa studentima koji uče jezik.

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u primeni veštačke inteligencije u obrazovanju, omogućavajući personalizovanije i efikasnije učenje i istraživanje.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet