OpenAI kupuje aplikaciju za lična ulaganja koju pokreće veštačka inteligencija

Ovaj potez mogao bi nagovestiti da će ChatGPT u budućnosti nuditi personalizovane finansijske savete.

Samo dan nakon što je pretekao SpaceX i postao najvrednija privatna kompanija na svetu, OpenAI je kupio još jednuz startup kompaniju.

Roi

Ovog puta, AI gigant preuzeo je kompaniju Roi. To je aplikacija koja nudi objedinjenu platformu za sve finansijske portfelje i chatbot zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji pruža personalizovane investicione savete. Detalji akvizicije nisu objavljeni. Prema izveštaju TechCruncha, izvršni direktor i suosnivač startup-a, Sujit Višvadžit, biće jedini član tima koji prelazi u OpenAI.

Iako ovaj potez može delovati iznenađujuće, s obzirom na to da OpenAI ulazi u oblast ličnih finansija, akvizicija nagoveštava buduće planove kompanije. OpenAI bi mogao razvijati chatbot koji ne nudi samo opšte odgovore, već i dublji nivo personalizacije kao „proaktivni asistent“. To je koncept koji je kompanija već najavila u svom blogu predstavljanjem alata Pulse.

OpenAI nije stranac kada je reč o kupovini manjih kompanija koje mogu unaprediti ChatGPT. U maju je kupio AI hardverski startap io, koji je osnovao bivši Apple-ov dizajner Džoni Ajv, za 6,5 milijardi dolara. Nakon toga, u septembru je potrošio još 1,1 milijardu dolara za kupovinu kompanije Statsig, koja se bavila testiranjem proizvoda.

Izvor: Engadget