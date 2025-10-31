OpenAI navodi da više od milion ljudi nedeljno razgovara sa ChatGPT‑om o suicidalnim mislima

OpenAI je objavio da više od milion ljudi svakog nedeljno razgovara sa ChatGPT‑om o suicidalnim mislima ili emocionalnim krizama. U izveštaju kompanije navodi se da približno 0,15 % aktivnih korisnika u datoj nedelji vodi razgovore koji uključuju “eksplicitne indikatore moguće suicidalne namere”.

Ovo predstavlja procenu zasnovanu na aktivnim korisnicima koji koriste ChatGPT u toku nedelje, i naglašava koliko ovakvi razgovori, iako retki, mogu biti značajni za razumevanje mentalnog zdravlja korisnika digitalnih alata.

Značaj i izazovi detekcije suicidalnih misli

OpenAI objašnjava da detekcija suicidalnih namera u razgovorima nije jednostavna. Modeli veštačke inteligencije ne mogu potpuno zameniti profesionalnu procenu, ali mogu pružiti trenutnu podršku, uputiti korisnike na resurse i pomoć ili otvoriti razgovor koji može dovesti do traženja stručne pomoći. Kompanija posebno naglašava da je ovo polje teško merljivo jer korisnici ne dele uvek jasno ili direktno svoje misli, a situacije mogu biti kompleksne i nijansirane.

Kako bi poboljšao bezbednost korisnika, OpenAI intenzivno radi sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja na unapređenju svojih algoritama. Cilj je bolje prepoznavanje rizičnih situacija i pružanje adekvatnih resursa za podršku korisnicima koji izražavaju suicidalne misli. Kompanija ističe da se ovi podaci koriste isključivo u svrhu unapređenja sigurnosti i razvoja modela, i da privatnost korisnika ostaje prioritet.

OpenAI takođe upozorava da ChatGPT i drugi AI alati nisu zamena za stručnu psihološku ili medicinsku pomoć, već služe kao dodatni resurs. Korisnicima koji se suočavaju sa krizom preporučuje se da odmah potraže profesionalnu pomoć putem lokalnih servisa ili kriznih linija.

Izvor: Techcrunch