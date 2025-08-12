OpenAI nudi ChatGPT Enterprise američkoj izvršnoj vlasti za 1 dolar

Više od dva miliona civilnih službenika u desetinama američkih agencija dobiće pristup ChatGPT Enterprise verziji najmanje godinu dana. I to zahvaljujući novom partnerstvu između kompanije OpenAI i američke Uprave za opšte poslove (GSA). U okviru ove inicijative, svim agencijama izvršne grane biće omogućeno da koriste ChatGPT Enterprise za simboličan iznos od 1 dolara tokom cele godine.

Deep Research i Advanced Voice Mode

U probni period od godinu dana uključeno je i dodatnih 60 dana korišćenja naprednih alata. Tu su iključeni Deep Research i Advanced Voice Mode, bez ograničenja u korišćenju.

Ova objava dolazi dan nakon što je GSA odobrila kompanije OpenAI, Google i Anthropic kao zvanične dobavljače veštačke inteligencije za potrebe savezne administracije.

U saopštenju objavljenom na zvaničnom blogu OpenAI-a navodi se: „Ova inicijativa ostvaruje ključni cilj AI Akcionog plana administracije predsednika Trampa. To je omogućavanje moćnih AI alata širom federalne vlade. Tako će zaposleni imati manje vremena da troše na birokratiju, a više na ono zbog čega su izabrali javnu službu: da služe američkom narodu.”

Jedan od zahteva iz tog plana jeste da veštačka inteligencija u državnoj službi mora biti oslobođena ideoloških pristrasnosti. Ipak, Trampov izvršni dekret „Sprečavanje probuđene AI” nalaže da sistemi ne smeju favorizovati „ideološke dogme poput DEI-a” (raznolikost, jednakost i inkluzija). Ostaje da se vidi kako će OpenAI balansirati između zahteva za neutralnošću i političkih smernica aktuelne administracije. Dosadašnji pokušaji da se razvije „maksimalno istinita AI” nisu doneli očekivane rezultate.

Prema izveštajima, OpenAI neće koristiti podatke saveznih radnika za obučavanje ili poboljšavanje ChatGPT-a. Na pitanje da li simbolična cena od jednog dolara ima za cilj da pridobije lojalnost trenutne administracije, komesar Savezne službe za nabavku GSA, Džoš Gruenbaum, izjavio je da nijedna agencija neće biti obavezana da produži saradnju nakon isteka prve godine. „Tehnologije se razvijaju vrtoglavom brzinom. Ne želimo da se dugoročno vezujemo. Ovo je, na neki način, probni period,”.

Vredi napomenuti i da je generalni direktor OpenAI-a, Sem Altman, ranije donirao milion dolara za inauguracioni fond predsednika Trampa.

Izvor: Engadget