OpenAI omogućio Deep Research svim plaćenim korisnicima

Kada je OpenAI početkom februara najavio Deep Research, kompanija je obećala da će alat postati dostupan Plus korisnicima za otprilike mesec dana. Sada je to obećanje ispunjeno – Deep Research počinje da se postepeno uvodi za Plus, Team, Edu i Enterprise korisnike.

Šta omogućava Deep Research?

Ova funkcija omogućava ChatGPT-u da kreira detaljne izveštaje o gotovo bilo kojoj temi, što je ranije bilo dostupno samo korisnicima sa Pro planom od 200 dolara mesečno.

Ograničenja i poboljšanja

Plus korisnici sada dobijaju 10 Deep Research upita mesečno u okviru svog plana.

u okviru svog plana. Pro korisnici dobijaju povećanje limita sa 100 na 120 upita mesečno.

OpenAI je dodao bolju integraciju slika sa citatima , što omogućava bogatiji kontekst u generisanim izveštajima.

, što omogućava bogatiji kontekst u generisanim izveštajima. Poboljšano je razumevanje različitih tipova fajlova, što znači precizniju analizu dokumenata.

Kako koristiti Deep Research?

Da biste koristili novu funkciju:

Unesite prompt kao i obično. Tapnite na Deep Research ikonicu pre nego što pošaljete zahtev. Sačekajte između 5 i 30 minuta, u zavisnosti od složenosti teme.

OpenAI ističe da je Deep Research trenutno vrlo zahtevna funkcija u pogledu računarske obrade, pa će proći neko vreme pre nego što postane dostupna i Free korisnicima.

Ovim potezom, OpenAI nastavlja da proširuje premium funkcionalnosti, omogućavajući naprednu analizu podataka široj grupi korisnika.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet