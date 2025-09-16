OpenAI otkriva za šta sve ljudi koriste ChatGPT

Sve je više mimova i TikTok skečeva u kojima se kreatori podsmevaju onima koji veštačkoj inteligenciji postavljaju “glupa pitanja“. „Da li smem da popijem brufen nakon što sam već popio aspirin?“ je dobar primer. OpenAI otkriva koja su to još pitanja omiljena.

OpenAI tim za ekonomska istraživanja je dao značajan odgovor na ovo pitanje, na nivou čitave populacije. Objavljen je prvi rad ove vrste u okviru Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja (u saradnji sa harvardskim ekonomistom Davidom Denningom), a detaljno prikazuje kako ljudi koriste ChatGPT, piše porta Ars Tehnika.

Prethodna istraživanja su pokušavala da procene ovakve podatke putem anketa, a ovo je prvi rad koji je imao direktan pristup internim korisničkim podacima usluga kompanije OpenAI. Kao takav, pruža ozbiljan uvid u pouzdanu statistiku korišćenja najpopularnije primene velikih jezičkih modela (LLM) do sada.

Već neko vreme je poznato da je ChatGPT popularan, ali ovaj rad daje jasan uvid u to koliko je zapravo porastao poslednjih meseci. Na osnovu merenja aktivnosti korisnika na nedeljnom nivou (besplatni, Plus i Pro paketi), ChatGPT je prešao 100 miliona korisnika početkom 2024, premašio 400 miliona početkom ove godine, a trenutno ima više od 700 miliona korisnika, odnosno „skoro 10 odsto svetske odrasle populacije,“ navodi kompanija.

OpenAI priznaje da merenja mogu da budu blago netačna zbog dvostrukog računanja korisnika na više uređaja, kao i prijavljenih korisnika sa više naloga. Takođe, drugi izveštaji sugerišu da samo mala manjina plaća korišćenje ChatGPT-a. Ipak, ogroman broj ljudi koji barem žele da ga isprobaju pokazuje da je rast i dalje uzlazan.

Svi ti novi korisnici doprineli su i naglom porastu broja poruka koje OpenAI obrađuje svakog dana – od oko 451 milion u junu 2024. do preko 2,6 milijardi u junu 2025. (računato kao prosečna nedeljna vrednost krajem meseca). Poređenja radi, Google je u martu saopštio da prosečno obavlja 14 milijardi pretraga dnevno, posle decenija dominacije u internet pretrazi.

Iako mladi obično najbrže prihvataju nove tehnologije, iznenađuje koliko veliki deo korisničke baze čine upravo najmlađi. Čak 46 odsto korisnika koji su prijavili svoje godine imalo je između 18 i 25 godina. Ako se doda i značajan broj maloletnih korisnika (koji nisu ušli u uzorak), većina korisnika verovatno nije dovoljno stara da se seća XX veka.

Iako se mnogo govori o tome kako AI botovi menjaju posao, to kako se koristi ChatGPT uglavnom nema veze s produktivnošću na poslu. Ne-poslovni zadaci porasli su sa oko 53 odsto svih poruka u junu 2024. na 72,2 odsto u junu 2025. Delom je to možda posledica isključenja korisnika iz Business, Enterprise i Education planova iz uzorka, ali podaci ukazuju da sve više novih korisnika koristi ChatGPT pre za lične nego za poslovne svrhe.

Nije iznenađenje da ljudi koriste ChatGPT za pisanje, ali i dalje je upečatljivo koliki je obim. Od 1,1 miliona razgovora od maja 2024. do juna 2025, čak 28 odsto se odnosilo na neku vrstu pomoći pri pisanju. Kod poslovnih razgovora to skače na 42 odsto, a kod menadžera i zaposlenih u biznisu čak na 52 odsto.

OpenAI naglašava da mnogi ne traže od ChatGPT-a da piše umesto njih, već da uređuje ili kritikuje postojeći tekst (10,6 odsto svih razgovora), naspram 8 odsto koji traže kreiranje ličnih poruka ili mejlova od nule. Još 4,5 odsto razgovora odnosilo se na prevod, a svega 1,4 odsto na pisanje fikcije.

Sve više ljudi koristi ChatGPT kao pretraživač informacija. U junu 2024. oko 14 odsto razgovora bilo je vezano za „traženje informacija.“ U junu 2025. taj broj porastao je na 24,4 odsto, blago ispred zadataka vezanih za pisanje (koji su pali sa 35 odsto).

Iako su noviji modeli bolji u navođenju izvora, problem „halucinacija“ i dalje postoji. Srećom, traženje informacija na poslu čini samo 13,5 odsto poslovnih razgovora, dok je pisanje zastupljeno čak 40 odsto.

Mnogi zaposleni koriste ChatGPT za donošenje odluka. U poslovnom kontekstu, 14,9 odsto razgovora odnosilo se na „donošenje odluka i rešavanje problema“. To je drugi najčešći tip poslovne upotrebe, odmah iza „dokumentovanja i beleženja informacija“. To važi za različite profesije, što sugeriše da ljudi koriste ChatGPT kao savetnika ili istraživačkog asistenta, a ne samo kao alat za automatizaciju zadataka.

Neki drugi tipovi upotrebe, iako često pominjani, zauzimaju mali deo u uzorku: multimedija (npr. kreiranje ili preuzimanje slika) obuhvata 6 odsto, programiranje 4,2 odsto (deo ide preko API-ja), kreativne ideje 3,9 odsto, matematički proračuni 3 odsto, odnosi i lična introspekcija 1,9 odsto i igre i uloge 0,4 odsto. Izgleda da ljudi ipak ne misle da im je ChatGPT dobar prijatelj i psihoterapeut, i to je možda najbolja vest koju ćete danas pročitati.