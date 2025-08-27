OpenAI otvara prvu kancelariju u Indiji

OpenAI najavio prvu kancelariju u Nju Delhiju.

OpenAI je najavio svoje prisustvo u Indiji otvaranjem nove kancelarije u Nju Delhiju. Kompanija je najavila otvaranje kancelarije kako bi se podržala misija IndijaAI u državi.

Indija je drugo najveće tržište za OpenAI i jedno od najbrže rastućih odmah nakon Sjedinjenih Država. U poslednjoj godini, broj korisnika ChatGPT u Indiji se povećao za više od četiri puta i ima najveću populaciju studenata na ChatGPT širom sveta.

Sem Altman je ukazao da Indija ima sve sastojke da postane globalni lider u oblasti AI. Otvaranje prve kancelarije i izgradnja lokalnog tima je važan prvi korak u našoj posvećnosti da napredu veštačku inteligenciju učinimo pristupačnijom širom zemlje i da se izgradi veštačka inteligencija za Indiju sa Indijom.

Kompanija OpenAI još uvek nije potvrdila lokaciju nove kancelarije ali je počela da zapošljava lokalni tim i osnovala entite u zemlji. Očekuje se da će lokacija kancelarije biti poznata u narednim mesecima.

Krajem ovog meseca OpenAI će takođe biti domaćin svog prvog Obrazovnog samita u zemlji. Kompanija planira da kasnije ove godine organizuje svoj prvi Dan programera u Indiji za koji tvrdi da će pomoći zajednici programerima, strartapova i preduzeća u zemlji.

Izvor: indiaexpress.com