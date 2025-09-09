OpenAI planira platformu za nova radna mesta

OpenAI predstavlja platformu za zapošljavanje i program sertifikacije AI sa ciljem da do 2030. godine izda 10 miliona setrifikacija. Hoćemo li mi biti policijaci u službi AI?

OpenAI najavila je planove da sledeće godine pokrene novu platformu za zapošljavanje koja je osmišljena tako da povože poslodavce sa radnicima koji poseduju veštine veštačke inteligencije. Inicijativa dolazi u trenutku kad raste zabrinutost zbog potencijalnog uticaja AI na zapošljavanje, posebno u oblastima koje već doživljavaju poremećaje zbog automatizacije.

Uz platformu za zapošljavanje, OpenAI se sprema da u narednim mesecima uvede program sertifikacije za AI. Cilj šeme je da opremi radnike pratkičnim znanjem o tome kako se veštačka inteligancija koristi na radnom mestu i da im pruži akreditive koji priznaju poslodavci. Prema kompaniji, dugoročni cilj je da se do kraja decenije setrifikuje 10 miliona Amerikanaca.

OpenAI je ukazao da će ova platforma ići dalje od formata tradicionalne oglasne table za posao. Umesto da kompanije jedinostavno objavljaju slobodna radna mesta, kandidati će moći da istaknu koje veštine mogu da ponude, da demonstriraju stručnost kroz sertifikaciju, a zatim da budu upareni sa preduzećima i javnim telima sa specifičnim potrebama. Ovaj pristup bi mogao da dovede kompaniju u konkurenciju sa LinkedInom koji je u vlasništvu Microsofta.

Program za sertifikacije se razvija u saradnji sa Volmartom najvećim privatnim poslodavcem u Sjedinjenim Državama. Volmatr je potvrdio da će svih 1,6 miliona njegovih američkih zaposlenih dobiti besplatnu obuku.

Izvor: livemint.com